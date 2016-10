Unverhofft kommt oft. Naja, so häufig auch nicht. Aber von Zeit zu Zeit erscheint ein Spiel, das ich nicht auf dem Radar hatte und das mich positiv überrascht. Wie z.B. das Indie-Projekt Thumper, das zum Start von PlayStation VR veröffentlicht wurde – aber nur optional auf die Hardware setzt. Was es mit dem Titel auf sich hat, der sich laut Entwickler Drool als „Rhythm Violence“ versteht, verraten wir im Test.

Die Kulisse ist karg, das Spielerlebnis erstaunlich packend - vor allem in VR.

Mit einfachen Mitteln schafft Thumper ein enorm hohes Anforderungsprofil.

Im VR-Modus ist die simpel gestrickte, aber fordernde Rhythmus-Action nochmals intensiver.

Wenn sich jemand mit leicht zugänglichen Rhythmus-Konzepten auskennt, dann Harmonix – und natürlich Künstler, die mal bei Harmonix beschäftigt waren. Wie z.B. Brian Gibson, eine Hälfte des für Thumper verantwortlichen Teams von Drool. Er hat u.a. an Guitar Hero Rock Band und Amplitude mitgearbeitet. Und eine gewisse Ähnlichkeit mit Letzterem ist nicht von der Hand zu weisen. Denn hier steuert man eine Art Chromkäfer auf einem rasend schnellen Highway durch neun Levels, die in jeweils 20 bis 30 Segmente unterteilt sind.Lange Kurven, kurze Richtungswechsel, Sprünge, Hindernisse, später auch noch Spurwechsel und das alles mitunter in einem frenetischen Tempo bringen das Adrenalin in Wallung. Gleichzeitig werden sowohl Konzentrations-Fähigkeit als auch Hand-Auge-Ohr-Koordination auf eine harte Probe gestellt, die mitunter unschaffbar scheint. Fünf Versuche. Zehn. 15. Oder noch mehr. Wer schnell frustriert, sollte nach Level 1 mit all seinen Segmenten das Pad gut wegschließen. Doch wer sich nicht so leicht vom Zweifel an den eigenen Fähigkeiten besiegen lässt, wird feststellen, dass man immer wieder dem ominösen Satz "Nur noch einen Versuch, du kannst es schaffen" als autosuggestivem Mantra folgt, bis man das jeweilige Segment hinterGanz harte Rhythmus-Veteranen werden zudem versuchen, in jedem Abschnitt eine "S"-Wertung zu bekommen - was im Normalfall eine weitgehend fehlerfreie Leistung bedingt. Ich war irgendwann einfach nur noch froh, durchzukommen. Punktzahlen wurden (zumindest beim ersten Durchlauf) zur Nebensache - ebenso wie die stylische, aber weitgehend spartanische Kulisse, die auf klare metallische Strukturen und Geschwindigkeit anstatt Polygon-Pomp und Schnörkeln setzt. Schade ist allerdings, dass bestimmte Mechaniken nicht erwähnt werden und man nur mehr oder weniger durch Probieren (oder die große weite Welt des Internet) auf die Lösung kommt. Denn mir wird zwar erklärt, dass ich an bestimmten Stellen springen und mit dem Chromkäfer kurzzeitig abheben kann. Dass ein längerer Druck auf die X-Taste allerdings auch eine längere Sprungphase bedeutet, sollte mir eigentlich nicht neu sein. Dennoch hat es etwas länger gedauert, bis mir die Idee kam, auf der Taste zu verharren.Und entgegen meiner ersten Erwartung hatte ich in der VR-Ansicht sogar weniger Schwierigkeiten. Meine Theorie: Weil die Konzentration unter Headset und Kopfhörern gebündelter ist als vor dem Bildschirm. Möglicherweise auch, weil mit der VR-Brille der letzte Restzweifel in Form des möglichen Input Lags ausradiert wurde. Das bedeutet nicht, dass Thumper in der virtuellen Realität zu einem Kinderspiel wird - es ist und bleibt eine stets wachsende Herausforderung. Doch es ist eine Herausforderung, der ich unter dem Headset wesentlich lieber begegne als vor dem großen Fernseher.