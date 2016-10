Warhammer: End Times - Vermintide

Im Angesicht der Rattenbrut

Wie heißt dieses Spiel? Vier Kämpfer wehren sich mit Händen und Füßen, während ihnen eine Horde Gegner an den Kragen springt. Das Quartett schlitzt und schießt, bis es die rettende Tür erreicht. Falls es versagt, beginnt die Hatz von vorn. Klar: Es geht um Left 4 Dead. Oder um das verblüffend ähnliche Warhammer: The End Times - Vermintide. Im Test untersuchen wir, ob der Koop-Shooter, der im Oktober 2015 bereits für PC erschien, auch auf PS4 und Xbox One seinem Vorbild das Wasser reichen kann.