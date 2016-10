Titanfall 2

merciless77 schrieb am 28.10.2016 um 17:45 Uhr

Ernsthaft...

..so gern ich AAA Titel ab und zu spiele, so merkt man doch als Spieleveteran deutlich, dass es so nicht mehr lange weiter gehen kann.

Tolle Effekte, hochauflösende Grafik, krachiger Sound und max. eine neue Idee pro Titel... das kann doch nicht der Ausgleich sein für:

- doofe KI

- enttäuschende Endgegner

- schwache Inszenierung

- schwache Story

- ...?

was bleibt denn da dauerhaft bitte übrig? Der"gelungene Flow"?

Es bleibt nur noch viel Schall & Rauch.

Klar, bei Action-Titeln braucht es nicht zwingend eine hochkomplexe Story (hm, warum eigentlich nicht..?). Aber etwas, was einen einfach mitreisst und den Spieler, der ja auch unterhalten werden will (dafür hat er ua. bezahlt!) nicht in seiner Intelligenz beleidigt...das wäre doch schon ein Anfang!

Langsam wird es zunehmend wie in der TV & Kinolandschaft:

X Fortsetzungen, bloß um auf Nummer sicher zu gehen damit die Kasse klingelt und die Investition wieder rein kommt. Der Tot für jegliche Experimente, Pfade und Innovation. Keiner von den großen Publishern traut sich noch was. Und wenn ein Spiel eher wenig Potential hat für Überraschungen zu sorgen, dann lieber noch Unsummen für das Marketing ausgeben (siehe Mafia 3), um diesen Umstand zu übertünschen und die Leute doch zum Kauf zu animieren.

Und ein Spiel mit den Worten "hat meine niedrigen Erwartungen übertroffen" zu kommentieren und es dann aber noch mit "gut" zu bewerten....ich weiß nicht... das spricht doch auch schon Bände, wo wir mittlerweile als Gamer alle mit unseren eigenen Erwartungen gelandet sind.

Ja, es gibt die kleinen Spieleschmieden und Independent-Entwickler (zum Glück!), aber es wird Zeit, dass so wohl die Käufer, als auch die Gamer-Webseiten & Blogs den Tripple A Entwicklern mal in den Hintern treten, damit diese endliche wieder anfangen in Qualität statt Quantität zu investieren.

Es muss doch inzwischen tausende...