Eine intensive (Grenz-)Erfahrung

Nachdem Sony seinem Arcade-Racer DriveClub bereits einen VR-Ableger spendiert hat und dafür gewaltige grafische Abstriche in Kauf nahm, zieht jetzt Codemasters nach: Schon am PC raste die Simulation DiRT Rally dank eines kostenlosen Updates für Oculus Rift in die virtuelle Realität. Für PlayStation VR lässt man sich die Erweiterung dagegen bezahlen. Aber ist sie ihr Geld wert? Kann das VR-Upgrade ähnlich überzeugen wie am PC oder musste man aufgrund der schwächeren PS4-Hardware zu viele Kompromisse eingehen? Die Antwort darauf gibt es im neuen VR-Fazit am Ende des Tests...