Das ist enttäuschend: Nachdem man satte anderthalb Minuten lang einen Spielstand geladen hat, setzt der Ton gleich mehrmals für den Bruchteil einer Sekunde aus, das Bild kommt kurz ins Stocken – während der Missionsbeschreibungen im Anflug auf ein Zielgebiet ist der akustische Dauerschluckauf besonders ärgerlich. Dass die Bildrate von einer Zahl wie 60 nur träumt, ist im Genre der Rundentaktik verschmerzbar. Doch für unseren Test stand vor allem die Frage im Raum, wie sehr die technischen Mängel das beeinflussen, was am PC ein großartiger Kampf gegen außerirdische Besatzer war.

Neue Gegner, neue Waffen: Die Konsolenversion enthält alle bisher veröffentlichten Inhalte.

Technische Ärgernisse ändern nichts daran, dass der Ausbau der Basis, das Zusammenstellen der Truppe und die rundentaktischen Gefechte ausgenommen spannend sind.

Ein schwaches Bild kann ich eher verkraften als schlechten Ton - und ein solcher hatte mir die ersten Minuten mit XCOM 2 auf PlayStation 4 ordentlich versalzen. Die ständigen kurzen Aussetzer in Missionsbesprechungen, also schon während des Ladens einer Mission, und auch das häufige Stocken der Darstellung in Filmszenen sowie gelegentlich im eigentlichen Spiel, sind einfach unangenehm. Zumal der Klang auch mitten im Einsatz hin und wieder für Sekundenbruchteile ausfällt.Nein, eine durchgehend saubere Umsetzung ist Blind Squirrel, das ebenfalls im Auftrag von Publisher 2K schon für BioShock: The Collection verantwortlich zeichnete, nicht gelungen. Hinzu kommen schließlich auch inhaltliche Fehler, wenn ein Toter z.B. dort wiederbelegt wird, wo er seinen letzten Zug begonnen hatte, nicht dort, wo er gestorben ist.Trotzdem steht unter diesem Test eine sehr gute Note. Denn zum einen sind die Ärgernisse auf lange Sicht nebensächlich, weil sie das spannende Verschieben und Überlegen in den packenden Gefechten kaum beeinflussen. Zum anderen veröffentlicht 2K auf den Konsolen nicht nur das Hauptspiel, wie es Anfang des Jahres auf PC erschien, sondern auch alle bisher für das Original veröffentlichten zusätzlichen Inhalte.Und die haben es in sich! Immerhin erhält man damit nicht nur etliche Möglichkeiten, das Aussehen der Ausrüstung individuell zu gestalten, man bekämpft auch neue Gegner und stellt einen zusätzlichen Truppentyp her. „Herstellen“ ist dabei wörtlich gemeint, denn bei den Spark genannten Einheiten handelt es sich um Roboter, die ähnlich den aus Enemy Within bekannten Mechs kräftig austeilen oder die Defensive stärken. Die Variation tut der ohnehin vielseitigen XCOM-Truppe gut – zumal ihr jetzt mächtige Feinde zu schaffen machen: drei Bossgegner, die jeweils in einer vom Zufall bestimmten Mission auftauchen.Deren Besonderheit: Sie bewegen sich nach fast jeder Aktion eines XCOM-Soldaten, was ein Umdenken aller Taktiken erfordert. Zum Glück finden die Menschen neue Waffen, die zwar nicht grundsätzlich stärker sind, aber ihrDer Rest ist ein noch immer großartiges Verwalten und Taktieren, das vom Ausbau des fliegenden Hauptquartiers über das Managen eines ständig zu knappen Budgets sowie das Zusammenstellen eines schlagkräftigen Trupps bis hin zu nervenaufreibenden Gefechten eins der Besten seiner Art ist – für alles Wichtige über XCOM 2 verweisen wir daher einmal mehr auf den Test des ursprünglich auf PC veröffentlichten Spiels An dessen Qualität ändern zum Glück auch die langen Ladezeiten nichts: bis zu 40 Sekunden auf Xbox One, satte anderthalb Minuten auf PlayStation 4! Im Gegenzug machen die Downloadinhalte aus XCOM 2 ein inhaltlich stärkeres Spiel, hieven es aber noch nicht in eine höhere Wertungsklasse wie es der Erweiterung Enemy Within einst mit dem Vorgänger gelang.