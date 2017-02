Knapp ein halbes Jahr nach der Japan-Premiere hat Bandai Namco Tales of Berseria auch in Europa veröffentlicht. Thematisch dreht sich das erstmals nur mit einer weiblichen Protagonistin aufwartende Anime-Rollenspiel um den Konflikt zwischen Emotionen und Vernunft. Was der mittlerweile 16. Hauptteil der Tales-of-Saga sonst noch zu bieten hat, verrät der Test.

Protagonistin Velvet zieht im Lauf ihres Rachefeldzugs viele illuste Gestalten an.

Die Zahl der aktiven Mitstreiter bleibt trotz zahlreicher Unterstützer überschaubar und verleiht den einzelnen Gefährten somit mehr Gewicht.

Es war eine tiefrote Mondfinsternis, als vor zehn Jahren die Unterwelt aufbrach und Menschen in Dämonen verwandelte. Protagonistin Velvet Crowe verlor damals sowohl ihre Eltern als auch ihre große Schwester. Seitdem lebte sie zusammen mit ihrem kleinen Bruder Laphicet bei ihrem Schwager Arthur, einem auch als Artorius Collbrande bekannten Exorzisten. Als vor drei Jahren dann die zweite scharlachrote Nacht über das Land hereinbrach, musste Velvet auch noch mitansehen, wie ihr Bruder von ihrem eigenen Onkel als Menschenopfer dargebracht wurde.Seitdem wird sie von Artorius' Gefolgschaft in einem tiefen Kerker gefangen und mit Dämonenfleisch am Leben gehalten. Eine Flucht scheint aussichtslos. Drei Jahre sinnt sie nun schon auf Vergeltung, als ihr eine einstige Verbündete von Artorius plötzlich hilft, aus ihrem Gefängnis auszubrechen. Warum, ist Velvet egal. Sie will nur eins: Rache. Doch die Welt hat sich in den letzten Jahren sehr verändert - der zum Theokraten avancierte Vernunftsfanatiker Artorius wird als Erlöser verehrt, von der Dämonenpest betroffene wie Velvet als Monster verachtet und gejagt. Um an ihn heranzukommen, muss sie sich schon etwas einfallen lassen und ihre Hassgefühle im Zaum halten. Unterwegs macht sie sich mit ihrer aufbrausenden Art aber nicht nur Feinde, andere Ausgestoßene und Sonderlinge schließen sich ihrer Sache aus unterschiedlichen Gründen an und bringen sie ihrem Ziel immer näher.Da sind zum Beispiel der Schwertkämpfer Rokurou oder die Hexe Magilou, die Velvet bei ihrem Gefängnisausbruch kennenlernt. Später schließt sie sich auch mit Piraten und weiteren Halbdämonen zusammen, um ihren weitgehend linearen, aber wendungsreichen Racheplan in die Tat umzusetzen. Darüber hinaus gibt es auch noch die vor der Dämonenpest im Verborgenen lebende Rasse der Malakhim - Geisterwesen, die inzwischen für jedermann sichtbar geworden sind und immer häufiger wegen ihrer magischen Fähigkeiten versklavt werden.Natürlich kommt es in einer solch illustren Truppe trotzdem immer wieder zu Querelen und Spannungen, die hin und wieder auch zu brenzligen oder gar fatalen Situationen führen. Tragische Momente gibt es daher immer wieder. Doch auch der Humor kommt nicht zu kurz, vor allem in den serientypischen, meist optionalen Gruppenplaudereien. Da wird kräftig vom Leder gezogen, leichtgläubigen Gefährten Angst gemacht oder ihnen Flöhe ins Ohr gesetzt und die abstrusesten Ideen gesponnen. Die Inszenierung im teilanimierten und komplett vertonten Manga-Stil weiß dabei zu gefallen. Neben einer gelungenen englischer Synchro kann auch der japanische Originalton aktiviert werden. Bei den deutschen Untertiteln wurde hin und wieder zwar etwas geschlampt, unterm Strich ist die Qualität allerdings solide, während der Soundtrack immer wieder stimmige Akzente setzen kann.