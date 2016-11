Robinson: The Journey

Willkommen im Jurassic Park!



Es wird tatsächlich ein Kindheitstraum wahr, wenn man praktisch höchstpersönlich unter den donnernden Hufen einer Langhals-Herde entlang schreitet. Wenn man den Blick respektvoll über den Himmel schweifen lässt, um nicht zerquetscht zu werden oder kurze Zeit später sogar über den gesenkten Hals eines riesigen Pflanzenfressers spaziert. In solchen Momenten fühlt man sich tatsächlich beinahe wie im Film Jurassic Park. Wie so oft bei VR lässt sich der Effekt nur richtig nachvollziehen, wenn man selbst unter dem Headset steckt. Cryteks Spiel sieht aber selbst für Zuschauer noch verhältnismäßig hübsch aus. Das Frankfurter Studio will mit dem Adventure schließlich die hauseigene CryEngine bewerben - und einen Beweis dafür abliefern, dass VR mehr zu bieten hat als Comicstil und Minispielcharakter. Überall wuchern Farne und andere Vegetation, die bei Berührung sogar schön zur Seite gedrückt wird. Wenn man sich an einem eingerollten Schuppentier vorbeihangelt und es sich mit natürlichen Animationen entfaltet, wirkt auch das imposanter als gedacht.





In der deutschen Vertonung passt HIGS' etwas ältere Stimme nicht so gut zur KI wie im englischen Original.

Insgesamt wirkt aber auch die deutsche Vertonung gelungen.

In erster Linie handelt es sich bei Robinson um ein klassisches Adventure. Wenn man nicht gerade von einem Dino verspeist wird, bleibt das Abenteuer für Crytek-Verhältnisse erstaunlich gewaltarm und setzt vor allem auf Umgebungsrätsel. Eine wichtige Rolle spielt die Anti-Schwerkraft-Funktion, die an Portal erinnert. Meist lassen sich die Aufgaben damit flott bewältigen. Manchmal erweist sich die Schwerkraft-Knarre aber als zu fummelig, weil sie nur aus einem bestimmten Winkel funktioniert.