Zum großen Staffel-Finale lässt sich Agent 47 als Patient in eine japanischen Hightech-Klinik einweisen, um das tödliche Schicksal von zwei weiteren Zielpersonen zu besiegeln. Liefert IO Interactive mit der sechsten Episode einen dramatischen Höhepunkt oder leidet der Verkleidungs-Killer zunehmend an einem vorhersehbaren Trott aus bekannten Spielelementen?

Eine der beiden Zielpersonen liegt bereits wehrlos auf dem OP-Tisch und wird nur noch durch einen aufmerksamen KI-Aufpasser beschützt .

Ewige Ruhe im Zen-Garten?

Dieses Mal muss man sich auf jeden Fall kreativere Methoden einfallen lassen, um seine beiden Opfer auszuschalten, denn als Patient in der luxuriösen Anlage trägt man zunächst lediglich einen Kimono – das übliche Mordequipment wie die schallgedämpfte Pistole oder die bewährte Klaviersaite zum Strangulieren kann die ICA nicht einschmuggeln. Aber 47 hat sich ja bereits in den vergangenen fünf Episoden als sehr einfallsreich erwiesen, seine Ziele auf eher unorthodoxe Art und Weise zu erledigen.Standen in Colorado noch vier Zielpersonen auf der Liste, kehrt man jetzt wieder zum üblichen Duo zurück: Da wäre zum einen Yuki Yamazaki, eine Anwältin mit Yakuza-Vergangenheit, die wertvolle Daten besitzt und mit ihren Leibwächtern durch die Anlage spaziert. Einfacher hat man es beim zweiten Ziel, seinem alten Bekannten Eric Soders, den die ICA zum Abschuss freigegeben hat. Denn der Verräter liegt bereits servierfertig auf dem Operationstisch, kann sich also weder zur Wehr setzen noch fliehen. Tatsächlich fällt es nach Colorado auch hier relativ leicht, die beiden Attentate erfolgreich auszuführen. Nach den vielen gemeinsamen Stunden mit dem Hitman weiß man aber auch langsam, wie der Hase läuft: Erneut warten die üblichen Ablenkungsmanöver wie überfüllte Waschbecken, Münzen oder ein lautes Radio, um sich Zugang zu den benötigten Klamotten zu beschaffen. Das macht trotz so manchem KI-Aussetzer immer noch Laune, doch die spannende Mischung aus Stealth-Action und Erkundung wird mittlerweile immer mehr zu einer Routine, die abseits ausgefallener Gelegenheiten nur noch selten überraschen kann.