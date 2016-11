Rätsel erlebt man direkt vor seiner Nase aus der Perspektive der Protagonistin.

Als Spieler schlüpft man in die Rolle der Pilotin Bess, die sich in einer mysteriösen Festung in den Wolken auf die Suche nach ihrem entführten Vater macht. Im Einstieg wird dieser nach einem Flugzeugabsturz direkt vor meinen Augen von einem großen Roboter verschleppt. Wenn es ein Genre gibt, das meiner Meinung nach besonders für VR geeignet ist, dann ist es das Adventure. Gerade bei der Inszenierung von Geschichte und Rätseln zeigen die Entwickler von Uber Entertainment, dass das Spielen in der virtuellen Realität tatsächlich einen Mehrwert hat. Tethered ist es ein großartiges Gefühl, sich inmitten der Spielwelt zu befinden. Ich kann mich jederzeit umgucken und den tollen Mix aus pastelligem und industriellem Artdesign bewundern. Mit dem Move-Controller weise ich Bess den Weg und lasse sie mit wichtigen Objekten interagieren. Der Clou dabei: Rätsel-Elemente wie Kräne, Schalteranlagen und Wasserschläuche erscheinen im Großformat direkt vor meiner Nase, sobald Bess mit ihnen interagiert. Während man die Spielwelt zum Großteil eher als Wächter von oben betrachtet, um einen Überblick zu behalten, erlebt man in wichtigen Momenten alles auf Augenhöhe der Protagonistin.Auf der diesjährigen E3 wurde am Stand von The Legend of Zelda: Breath of the Wild , die Spielwelt im Maßstab von 1:1 nachgebaut. Erstmals wurde mir klar wie riesig die Türme eigentlich sind, die Link erklimmen muss und wie furchteinflößend Gegner sind, wenn man als kleiner Mensch vor ihnen steht. Solche Momente nutzt auch Wayward Sky, wenn die Kamera-Einstellungen mit mir spielen. Während ich den großen Roboter aus der Vogelperspektive noch belächle, kommt er mir beim Perspektivwechsel vor wie ein bösartiger Blech-Gigant. Auch bei der Geschichte versuchen die Entwickler Abwechslung ins mit etwa drei Stunden Spielzeit recht kurze Abenteuer zu bringen. Die emotionale Geschichte rund um Familie und Verlust wird neben den gewöhnlichen Cutscenes auch in Form eines Papier-Theaters präsentiert, das etwas an Tearaway Unfolded erinnert. Schade ist jedoch, dass die wichtigsten Geschehnisse nur kurz angeschnitten werden und bei der kurzen Spielzeit nicht genügend Raum bleibt, um sich wirklich auf die Charaktere einzulassen. Und dies bleibt leider nicht das einzige Problem von Wayward Sky

Die Rätsel sind viel zu einfach und bieten keine Motivation.

Kletterpartien mit den Robotern darf man leider nicht aus Egosicht miterleben.

So sehr man sich anfangs noch begeistert in den unterschiedlichen Abschnitten der Industrieanlage hoch über den Wolken umguckt und zahlreiche Sammelobjekte