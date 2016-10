Kopfball-Simulator hinter Gittern

So kann man sich täuschen: Als ich das erste Video zu den Kopfball-Minispielen in Headmaster sah, dachte ich mir "Was für ein Müll." Doch dann habe ich erst die Demo und schließlich die Vollversion gespielt - und war angenehm überrascht. Was sich hinter dem merkwürdigen Titel verbirgt, verraten wir im Test.