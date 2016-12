Yesterday Origins

Vor vier Jahren erforschten die Entwickler der unbeschwerten Runaway-Adventures eine unerwartet düstere Seite ihrer Persönlichkeit. Nach dem Story-Twist von Der Fall John Yesterday macht sich der Protagonist in Teil 2 auf die Suche nach den Urspüngen der dämonischen Magie, die sein Leben bestimmt. Kann die Verschwörungsgeschichte im Stil einer Graphic Novel erneut fesseln?

Let’s twist again?



Die Story-Wendungen von Teil 1 gehören nach wie vor zu den spannendsten des Genres. Falls ihr Teil 1 noch nachholen wollt, würde ich also empfehlen, nicht weiterzulesen. Diesmal versetzt die Geschichte den Spieler abwechselnd in unsere Zeit und das Jahr 1481, in dem Johns früheres ich von der spanischen Inquisition gefangen genommen und als angeblicher Sohn Satans hingerichtet werden soll. Warum sonst besitzt er Gaben wie das Beherrschen zahlreicher Sprachen ohne großen Lernprozess? Als der verschlagene Franziskaner-Mönch Ginés de Orduna ihn aus dem Folterkeller befreit und dabei auch nicht vor Morden zurückschreckt, muss der Protagonist herausfinden, was sein neuer Tutor und Ordensvater wirklich im Schilde führt.





Sidekick Boris sorgt immer wieder für unerwartete Lacher.

Der ständige Wechsel zwischen Pauline und John läuft etwas sperrig ab - ähnlich sperrig wie manch andere Steuerungsmechanik.

Wer den Vorgänger nicht kennt, könnte sich zu Beginn durch allerlei bizarre Story-Details überfordert fühlen. Ein als Webadresse getarnter Punkt im Hauptmenü erklärt allerdings die wichtigsten Aspekte. Da man diesmal schon zu Beginn mit vielen okkulten Hintergründen konfrontiert wird, kann sich leider nicht die gleiche Spannung wie im Vorgänger aufbauen, als man zunächst einmal ahnungslos durch die New Yorker U-Bahn irrte und dort auf verwirrte Figuren oder seltsame Rituale vor Armeen von Schaufensterpuppen stieß. All das wirkte viel cooler und weckte mehr Neugier als die neuen Schauplätze wie eine mondäne Kopfsteinpflastergasse in Paris oder das alte Kloster. Trotzdem ist dem spanischen Team die visuelle Umsetzung wieder ordentlich gelungen. Der eine oder andere Gesichtszug sieht wieder arg eckig aus, davon abgesehen bekommt man aber meist ansehnliche 3D-Kulissen zu sehen.