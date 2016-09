Vier Freunde gegen die Zombies

Im Umfeld von The Walking Dead sowie im Rahmen der spätestens mit der von Techland und Capcom losgetretenen Zombie-Welle in Spielen hatten auch kleinere Untoten-Projekte eine Chance. Wie z.B. How to Survive, das zwar bei uns im Test nicht gut wegkam, aber lt. SteamSpy mittlerweile bei über 1,3 Mio. Spielern in der Bibliothek gelandet ist. Nach gut drei Jahren geht die Fortsetzung an den Start. Kann der erneute Überlebenskampf besser abschneiden?