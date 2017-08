Das freie Gebastel im Raum machte Fantastic Contraption zu einem der ersten Highlights für HTC Vive. Funktioniert das Konzept auch auf PSVR mit Move und seinen eingeschränkten Roomscale-Möglichkeiten? Dieser Frage gehen wir im Test des kreativen Puzzlespiels nach.

Sogar schmale Brücken lassen sich überqueren, wenn man sie mit den rollenden Walzen entsprechend umklammert.

Lust auf eine Klettertour?