Im Februar 2016 konnte man bereits den ersten Akt von Kona auf dem PC spielen und sich als Privatdetektiv an mysteriösen Ermittlungen im eisigen Kanada der 70er-Jahre versuchen. Mittlerweile ist das ehemals auf vier Akte ausgelegte episodische Adventure von Parabole komplett für knapp 20 Euro auch für PlayStation 4 und Xbox One erschienen. Warum sich die investigative Zeitreise nach Québec lohnt, verrät der Test.



Kona spielt im kanadischen Québec, wo man auch mal auf Wölfe trifft: Nach einem Schneesturm sitzt ein Privatdetektiv in einer kleinen Siedlung fest.

Man verbringt viel Zeit im Auto, kann es als Lager nutzen, das Radio einschalten und aktiv fahren. Aber Vorsicht: Dort wärmt man sich nicht auf...

...der Sprache der Cree-Indianer so viel wie "tiefes Wasser". Und in der Rolle des Privatdetektivs Carl Faubert wird man für knapp fünf stimmungsvolle Stunden in einem düsteren See aus Intrigen, Mord und Mythen versinken. Denn was sich für den Korea-Veteranen zunächst nach einem Routinefall anhört, zieht ihn nach dem ersten Leichenfund in einen mitunter surrealen Strudel voller rätselhafter Gewalt. Dazu gehört auch die Natur, die ihn mit ihren Schneestürmen nicht nur dazu zwingt, sich mit der lokalen Geschichte und ihren Geheimnissen zu beschäftigen - sie kann ihn auch töten. Outlast , sondern ein investigatives Abenteuer, das von einem ruhigen Sprecher getragen wird, der Carls Gedanken fast schon bedächtig ausspricht - eine direkte Kommunikation mit einer Art Zentrale wie in Firewatch gibt es nicht. Kona spielt in den 70er Jahren im Norden des mehrheitlich französischsprachigen Québec, so dass Mobiltelefone oder Internet nicht helfen. Aus der Egosicht erkundet man entweder im Auto oder zu Fuß die lebensfeindliche Umgebung, während man die Eiseskälte angesichts der tosenden Schneestürme fast spüren kann. Vor allem außerhalb des Autos muss man auf die Temperatur achten, sonst kann man jämmerlich erfrieren - die Übergänge vom Zittern hin zu schlechterer Sicht und Koordination sind gelungen.In diesen kritischen Situationen gilt es Feuer zu machen, indem man Holz, Anzünder und Streichhölzer z.B. an erkalteten Lagerfeuern oder Öfen kombiniert. The Long Dark . Auch die vielen Waffen suggerieren letztlich mehr Gefahr als es konkret gibt. Aber gerade dieses Kokettieren mit Horror und Wildnis macht dieses Adventure so interessant.Das Andeuten statt Ausspielen sorgt für einige angenehm authentische Situationen: Hier stürzen sich die Wölfe nicht blutrünstig auf einen Wanderer, sondern sie fliehen - und erst wenn sie in die Ecke gedrängt werden, wird es gefährlich. Auch dass Bären in Mülltonnen wühlen und ihre Spuren hinterlassen, aber nicht als "Feinde" überall auftauchen, trägt dazu bei, dass man sich wie in einer Wildnis mit "echten" Tieren fühlt. Für Orientierung sorgt eine regionale Karte ebenfalls auf realistische visuelle Art, ohne Schnickschnack wie Questmarker oder Wege zum Ziel, sondern mit einfachem Zoom sowie dem Eintrag neu entdeckter Orte.