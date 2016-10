“Adlerflug” ist doch mal ein erfrischend direkter Name! Denn genau darum geht's: wie ein Adler zu fliegen – durch ein von Menschen verlassenes Paris, dessen Ruinen Ranken erklommen und Bäume durchwachsen haben. Mir gefiel das Spiel schon, als es Ubisoft in experimenteller Form auf E3 und Gamescom vorgestellt hatte. Deshalb blieb im Test nur die Frage, ob Eagle Flight auch als komplettes Spiel funktioniert.

Das verlassene Paris ist eine technisch einfache, aber sehr ansehnliche Kulisse.

Das Konzept ist denkbar einfach: Wohin man blickt, dorthin fliegt man. Das haben selbst Videospiel-Neulinge auf Anhieb erfasst. Im Hand-, Verzeihung: Kopfumdrehen fliegt jeder an Schornsteinen vorbei, durch enge Gassen, umkurvt Notre Dame, rast den Eiffelturm hinauf oder Zentimeter über der Seine entlang.Neigt man den Kopf zur Seite, dreht man zudem enge Kurven. So bleibt der Kopf stets nach vorne gerichtet – Eagle Flight ist vor allem für Solisten ein sehr angenehmer Ausflug in die Virtual Reality im Sitzen. Während man dabei ähnlich wie in Eve: Valkyrie nicht anhalten kann, verringert man die Geschwindigkeit durch Ziehen der linken Schultertaste und erhöht sie durch Halten der rechten.Das Spiel ist nicht nur für Einzelspieler gedacht. Allerdings findet man als solcher eine große Anzahl an Herausforderungen im Story-Modus. Der wird seinem Namen zwar nur eingeschränkt gerecht, wenn ein Erzähler hin und wieder beschreibt, wie man als Adler in dem wohl postapokalyptischen Paris Fische fängt oder sein Revier gegenZunächst gibt es ja nur wenige Aufgaben in der Nähe des Stadtzentrums, doch nach und nach erhält man weitere im gesamten Gebiet. Mal muss man durch eine Reihe von Ringen fliegen, wobei man einen Geschwindigkeitsschub erhält, falls man genau die Mitte erwischt. Mal durchquert man mit Hindernissen gespickte Ruinen oder Tunnel, in denen enge Abkürzungen schneller ans Ziel führen. Und mal muss man so schnell wie möglich feindliche Vögel vom Himmel holen – mit einem faktisch unsinnigen, spielerisch aber notwendigem Adlerschrei, der wie ein langsames Geschoss in die beim Abschuss gewählte Blickrichtung fliegt. In Abhängigkeit von der Zeit, die man zum Erledigen einer Aufgabe benötigt, erhält man bis zu drei Sterne und eine verschiedene Anzahl Sterne ermöglicht den Zugang zu weiteren, besonders anspruchsvollen Herausforderungen.Ich war überrascht, wie lange ich mich mit diesen Herausforderungen beschäftigt habe! Dank der präzisen Steuerung und der Möglichkeit die „Geisteradler“ anderer Spieler anzuzeigen, hatte ich mich ratzfatz in den Ranglisten verbissen und nicht locker gelassen, bis ich zumindest in einigen an der Spitze stand.