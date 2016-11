Call of Duty: Infinite Warfare

Gambit_1980 schrieb am 08.11.2016 um 22:53 Uhr

Was den Multiplayer-Part betrifft, kann ich dem Artikel nur zustimmen. War auch einfach überrascht, dass es hier dann doch nur more of the Same ist. Und auch wirklich so ähnlich wie letztes Jahr. Hatte tatsächlich die Hoffnung, dass auch hier mehr Weltraum-Action wäre. Einfach mal etwas spielerisch anders. Da wäre mehr drin gewesen. Selbst die Maps sind mir bis jetzt kaum in Erinnerung geblieben. Puh.

Aber anscheinend wollte man ganz bewusst nichts ändern. Vielleicht wegen eSport, oder man hatte Angst oder man denkt wirklich, dass will die Menge einfach so haben.

Na ja mal sehen wie SP ist und was die Coop-Kampagne bietet. Sind beides meine Schwerpunkte.