Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse mich, ich … geschafft! Oh Gott, wie ich dich liebe! So ähnlich fluchen und jubeln die Tiefschnee-Fahrer ihre Worte spätestens am Matterhorn gen Fernseher, denn Steep ist seit den Schatzkistenrennen von Rayman Origins das mit Abstand härteste Ubisoft-Spiel.

Drei Sportarten, zahlreiche Variationen





Wenn man Snowboard und Ski zusammenfasst, da man mit beiden Sportgeräten das exakt Gleiche ausführt, kommt man mit Wingsuit und Paragliding auf drei Sportarten. Dennoch bieten die französischen Entwickler aus der alpinen Stadt Annecy etliche Varianten an, was angesichts der über 100 Challenges wichtig ist, um nicht mit einem Spannungsabfall in einer Gletscherspalte zu landen. So bietet man Rennen an, vollführt waghalsige Sprünge über Klippen (Rockdrops), ist in Funparks und Halfpipes unterwegs, sammelt Punkte im offenen Terrain, muss beim Paragliding mit den Aufwinden Ziele erreichen oder gegen die Zeit Sturzflüge vollführen, mit dem Wingsuit nahe an Felsen vorbeisausen oder Rennen fliegen. Das hört sich auch noch nicht viel an? Nun, das wird jedoch mit einer der abwechslungsreichsten und schönsten Winterlandschaften der Spielewelt gepaart, so dass ich nach über 20 Stunden zwar etwas gesättigt bin, aber keineswegs auf langweilige Strecken zurückblicke. Selbst das anfangs eher schnöde Paragliding wird im späteren Spielverlauf immer interessanter.





Ein erhabener Anblick