Pyrokinese in der virtuellen Psi-Realität

Ein Action-Adventure, das die vorletzte Konsolen-Generation prägte, war Psychonauts. Das Werk von Tim Schafer (Brütal Legend, Grim Fandango) überzeugte vor allem mit seiner skurrilen Welt sowie dem herrlich absurden Humor. Teil 2 ist bereits in Arbeit, doch vorher darf man mit dem Helden Raz und seinen Freunden ein VR-Abenteuer erleben. Wir sind für den Test mit Psychonauts in the Rhombus of Ruin auf PlayStation VR in die verrückte Welt abgetaucht.