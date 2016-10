Hat man unterwegs wirklich Lust und Zeit für eine komplette Runde Mario Party? Nintendo kam zum Entschluss, den 3DS-Ableger besser auf mobiles Spielen abzustimmen. Eilige Naturen liefern sich kurze „Münzrennen“ mit Echtzeit–Zügen auf dem Spielbrett und sogar in den umfangreicheren Modi setzen die Teilnehmer ihre Figuren gleichzeitig. Wir testen, ob der 3DS-Ableger mehr Tempo in Nintendos Maskottchen-Party bringt.





Bis zu vier 3DS-Besitzer spielen miteinander:



- Besitzen alle das Spiel, können sie alle Modi zusammen über lokales Spiel bestreiten.

- Besitzt nur einer das Spiel, dürfen sich die anderen per Download-Spiel eine eingeschränkte Version von ihm laden.

- Besitzt nur einer das Spiel, können sich die übrigen Teilnehmer alternativ aus dem eShop die kostenlose Software „Mario Party Star Rush: Party Guest“ herunterladen und damit in allen Modi teilnehmen. Diese kostenlose Fassung ermöglicht sogar das Spielen einiger Einzelspieler-Modi.

Typisch Nintendo: Marios Freunde albern bei jeder Gelegenheit herum oder geben schrille Laute von sich. Auch der Ohrwurm-Soundtrack präsentiert sich angemessen aufgekratzt.

In den Bosskämpfen wird es hektisch.

Im mit Spielen überfrachteten Oktober ist es gar nicht so einfach, genügend Zeit für ein paar Runden Mario Party freizuschaufeln. Umso schöner, dass Nintendo für fast jede Gelegenheit den passenden Modus bereithält. Zwischen ein paar Stopps in der U-Bahn bleibt genügend Zeit für ein einzelnes Minispiel. Wer rund zehn Minuten übrig hat, kann bereits eine Runde Münzrennen einlegen: Jedes in den Minispielen gesammelte Goldstück bewegt die eigene Figur einen Schritt vorwärts. So läuft die Spielfigur auf dem unteren Bildschirm beständig weiter, während man oben z.B. mit dem Analogstick auf einem wackeligen Ball balanciert oder in einem Mini-Flipper auf Shy Guys und Koopa-Troopas schießt. Letztere verwandeln sich in Extrabälle, mit denen man die wichtigen klingelnden Münzen noch leichter vom Spielfeld abräumt. Mit Hilfe fieser kleiner Extras lassen sich die Mitspieler sabotieren: Ein Gewitter z.B. verursacht eine Zeitlupe und verwirrende Blitze. Friert man das Spiel eines Freundes komplett ein, muss er erstmal auf dem Touchscreen die Ketten „weghämmern“, bevor er wieder auf Münzenjagd gehen kann.Zeitaufwändiger wird es bei der Toad-Tour, die je nach Einstellungen und Spielerzahl ungefähr knapp eine halbe Stunde in Anspruch nimmt. Hier schaltet man allerlei klassische Spielbretter in Themenwelten frei, darunter ein Inselidyll, ein Kuchenland oder Gruselschlösser im Stil von Luigi‘s Mansion. Das Prinzip erinnert an die klassische Mario Party: Statt Minispiele bestreitet man hier aber leider nur Bosskämpfe. Ziel ist es, mehreren Endgegnern in Kämpfen ihre Sterne abzuluchsen und auch durch geschicktes Münzsammeln und fiese Tricks an weitere Sterne zu gelangen. Für ein flottes Spielgefühl sollte das gleichzeitige Würfeln und Ziehen der Figuren sorgen, das aber durch unnötig zähe Menüs ausgebremst wird. Jede noch so kleine Aktion und jeder noch so kurze Textkasten müssen erst einmal bestätigt werden, bevor es endlich weiter geht. Auf dem Weg zu den Bossen legt man sich gegenseitig allerlei Fallen wie Münzklauer, Würfelzahl-Schrumpfer oder Platztauscher in den Weg. Auch ausklappbare Stacheln sind ein schön hinterlistiges Mittel, dem Gegner den Weg abzuschneiden.Etwas weniger zäh gestaltet sich die Ballonjagd: Beim lockeren Ziehen über ein Spielfeld mit Höhenunterschieden wechselt man häufig die Richtung und es kommt ständig zu Minispielen. Eine gute Taktik spielt auf den verzweigten Wegen ebenfalls eine Rolle. Es geht schließlich darum, möglichst schnell an die Ballons zu gelangen, um gesammelte Münzen gegen Sterne einzutauschen. Die Qualität der Minispiele schwankt hier ebenfalls: Öde sind z.B. ein Memory-Verschnitt unter Zeitdruck oder Hüpfspielchen, bei denen man lediglich im passenden Rhythmus auf einen Knopf hämmern muss. Deutlich spannender wird es beim Teich-Rennen als Wasserläufer, der sich nur ruckartig fortbewegen kann. Cool ist auch das an Splatoon angelehnte Zwillenschießen, bei dem man mittels präziser Touchscreen-Steuerung unebene Flächen einfärbt. Marooners gibt es leider keine Internet-Matches. Vorbildlich ist allerdings, dass Nintendo im eShop eine kostenlose Software für Mitspieler bereitstellt. Wer sie herunterlädt, kann im Multiplayer sämtliche Modi zocken. In jeder Runde muss aber natürlich ein Teilnehmer dabei sein, der die Vollversion besitzt. Alternativ können sich andere 3DS-Besitzer auch per lokalem Download-Spiel eine leicht eingeschränkte Fassung vom Besitzer der Vollversion herunterladen. Wenn wir erst einmal eine Runde gestartet hatten, lief das Spiel stets einwandfrei. Vorm Start kam es allerdings oft zu Verbindungsproblemen, wenn unterschiedliche Geräte-Generationen beteiligt waren (also 3DS (XL) und New 3DS). Wer möchte, kann auch im Alleingang seinen Spieler-Level steigern und allerlei Modi freischalten - wirklich motivierend sind die meist simpel gehaltenen Disziplinen dann allerdings nicht.