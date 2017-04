Nightcrawler von den X-Men beherrscht sie, Dr. Manhattan (Watchmen) ebenso. Die Rede ist von Teleportation. Mr. Shifty, ein geheimnisvoller Dieb, besitzt ebenfalls die Fähigkeit, sich ohne körperliche Anstrengung über kurze Strecken fortzubewegen. Zudem lässt er auf Switch und PC gegen seine zahlreichen Feinde die Fäuste sprechen. Ob diese merkwürdig anmutende Mischung aufgeht, verraten wir im Test.

Der Vergleich mit Hotline Miami, der sich angesichts der schwer bewaffneten Gegner anzubieten scheint, ist sehr schmeichelhaft.

Man kann mit gutem Timing auch dafür sorgen, dass sich die Gegner gegenseitig mit ihren Projektilen ausschalten oder sie in Explosionen locken.

Man muss immer wieder Fallen wie diesen Laserstrahlen oder Minen ausweichen.

Der Kollege, der mich auf Mr. Shifty aufmerksam machte, wusste genau, wie er mein Interesse wecken konnte: "Das ist quasi wie Hotline Miami mit Teleportieren", sagte er. Klar springe ich auf so etwas an. Doch auch wenn dieses Abenteuer wie die explosive Action von Dennaton aus der Vogelperspektive präsentiert wird, gibt es doch zahlreiche Unterscheidungsmerkmale. Genau genommen gibt es außer der Kameraführung nur noch eine weitere Gemeinsamkeit: Dass das Trial&Error-Prinzip kaum einen Fehler verzeiht. Mit der bizarren Geschichte, die Hotline Miami erzählt, kann der magere Hintergrund von Mr. Shifty z.B. nicht mithalten.Über die 16 Abschnitte, die man in einem Hochhaus unterwegs ist, um einem skrupellosen Gangsterboss das Handwerk zu legen (der Grund bleibt im Wesentlichen ungeklärt), wird man dank eines cleveren Leveldesigns sowie dem Einbau von Laserfallen und ähnlichen Spielereien permanent dazu aufgefordert, sein Geschick im Umgang mit Fäusten und Teleport unter Beweis zu stellen. Tödlichem Maschinengewehrfeuer muss man ausweichen, indem man Umwege von Raum zu Raum findet. Man muss bewaffnete Gegnerwellen ausschalten, wobei sie sich auch selbst aus dem Gefecht ziehen, wenn man sich im letzten Moment aus der Schusslinie entfernt. Es gilt, einen cleveren Weg an den Lasern vorbei zu finden. Man kann explodierende Fässer dazu nutzen, Gegner oder Wände verschwinden zuAllerdings fehlt Mr. Shifty auf Dauer der Esprit sowie der ungehobelte Charme, der z.B. Hotline Miami auszeichnete. Und damit meine ich nicht die explizite Gewaltdarstellung, die ich hier in keiner Form vermisse. Beide sind im weitesten Sinne Action-Puzzler, die keine Fehler verzeihen. Doch der Kampf ist hier nur fordernd, wenn man gleichzeitig auf Fallen achten muss oder man es mit zig Gegnern zu tun hat, während Hotline Miami durch die stets spürbare Gefahr eine höhere Grundspannung aufbaute. Die Umgebungsrätsel sind ebenfalls nur in Ausnahmefällen anspruchsvoll. Gerade in diesem Bereich hätte die spezielle Fähigkeit von Mr. Shifty durchaus für mehr intelligente Puzzle genutzt werden können. Zudem wird die Möglichkeit, einen Abschnitt unbemerkt durchqueren zu können, viel zu selten geboten. Solange Gegner vorhanden sind, ist der Ausgang rot. Erst, wenn der letzte erledigt ist, wird auf grün umgeschaltet. Viel zu spät kommen kurze Sequenzen hinzu, in denen man nicht entdeckt werden darf. Vermutlich wollte man damit verhindern, dass die Spielzeit zu gering ausfällt. Mit einem Aufwand zwischen fünf und 15 Minuten pro Level erhält man aber einen durchaus validen Gegenwert für die etwa 15 Euro Investionskosten auf Steam oder Nintendos eShop.