In Sonic Forces gewährt SEGA seinem Überschalligel einen ungewohnten Begleiter: Einen vom Spieler selbst erstellten Charakter. Wie gut die miteinander harmonieren und was das Hüpfabenteuer sonst noch zu bieten hat, klären wir im Test.

In Sonic Forces kann man mit einem selbst kreierten Helden an Sonics Seite kämpfen.

Die selbst erstellte Spielfigur hat nicht nur eigene Fertigkeiten und Manöver drauf, sie lässt sich auch mit unterschiedlichen Waffen und Klamotten ausrüsten.

In Sonic Forces versucht Dr. Eggman wieder mal die Welt zu erobern. Unterstützt wird er dieses Mal von der Kraft mysteriöser Phantomkristalle sowie einem neuen Bösewicht namens Infinite. Zusammen schaffen es die beiden sogar Sonic zu entführen und an einem geheimen Ort gefangen zu halten.Doch auch Sonic ist nicht auf sich allein gestellt. Neben einer klassischen Version des Igels beteiligt sich auch ein gänzlich neuer Rekrut von Team Sonic an der Rettungsaktion - und das Besondere daran: Der Spieler darf den neuen Helden selbst zusammenbasteln.Dabei legt man per simplen Editor nicht nur Aussehen, Stimme und Siegerpose fest, sondern bestimmt auch noch mit welchem von sieben einzigartigen Talenten der Neuzugang ins Rennen geht. So beherrschen Vogel-Charaktere zum Beispiel praktische Doppelsprünge, während Wolfstypen Objekte anziehen und Kaninchen-Helden nach Treffern länger unverwundbar bleiben. Wer will, kann seine Heldenkarriere aber auch als selbst designter Igel-Konkurrent sowie als Hund, Katze oder Bär starten.An Aussehen, Outfit und Bewaffnung dürfen auch im Nachhinein noch Änderungen vorgenommen werden, da die Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten stetig zunimmt.Während das Wechseln von Handschuhen, Stiefeln, Gürteln oder Kopfbedeckungen lediglich der Ästhetik dient, wirkt sich die Wahl der ausgerüsteten Waffe (Wispon genannt) auch auf das Spielgeschehen aus. Und das nicht nur auf die Art und Weise Gegner auszuschalten, sondern auch auf die Interaktionsmöglichkeiten mit der Spielumgebung.So kann man ein Feuer-Wispon nicht nur als Flammenwerfer einsetzen, sondern sich mit entsprechender Ladung auch in die Höhe katapultieren. Mit einem Bohrer-Wispon kann man sich wiederum an Wänden und Böden entlangziehen, mit einem Würfel-Wispon zusätzliche Plattformen erschaffen oder sich mit einem Sog-Wispon durch die Gegend teleportieren. Blitz-, Asteroid- und Luftikus-Wispons, die wie alle Waffen auch unterschiedliche Bonusfunktionen wie aktivierbare Schilde, Temposchübe oder Sonderreichweiten aufweisen können, runden das Angebot ab.