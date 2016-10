Seit drei Jahren sorgen die Abenteuer-Spielbücher der inkle Studios für hochwertige Unterhaltung. Sie führen die Tradition interaktiver Geschichten fort, die Ian Livingston und Steve Jackson mit ihrer „Fighting Fantasy“ Anfang der 80er in Buchform etabliert hatten. Mittlerweile kommt die Serie auf über 1,5 Millionen Wörter. Mit Sorcery! 4 - The Crown of Kings ist kürzlich das Finale der berühmten Analand-Saga für iOS, Android sowie PC erschienen. Warum auch dieser letzte Teil begeistern kann, verrät der Test.



Wenn man die Karte herauszoomt, erkennt man die Zitadelle des Erzmagiers aus der Vogelperspektive.

Dieser Gegner ist vielleicht zu mächtig...zumal der Held nur noch neun Lebenspunkte hat und seine Magie wirkungslos war.

Manchmal erkundet man handgezeichnete 3D-Gebäude wie dieses Wachhaus.

Springt man der Wache auf den Kopf, wartet man etwas oder zaubert man? Es gibt viele neue Zeichnungen, die den Stil der Buchvorlage gekonnt replizieren.

Entscheidungen über Entscheidungen, die zu einem anderen Ende führen...

...erkennt man endlich die mächtigen Mauern von Mampang. Und dahinter die noch pompösere Zitadelle des Erzmagiers, die wie ein Machtsymbol selbst über den höchsten Gipfeln von High Xamen thront. Ziel ist es immer noch, die Krone der Könige aus den Händen des Tyrannen zu befreien und ihn zu besiegen. Und mittlerweile weiß man zumindest, wo man ihn finden kann. Aber wie soll das bloß gelingen, wenn man schon nach wenigen Schritten in diesen Bergen spürt, dass man beobachtet wird? Vorsichtig zieht man seine Figur auf den ersten Wegpunkt der Karte und die Erzählung nimmt ihren Lauf... Sorcery! - Teil 3 lädt, wird es vermutlich etwas einfacher haben, denn er kann auf mehr Ausrüstung zurückgreifen. Alle anderen haben zu Beginn die Wahl zwischen zwei Schwierigkeitsgraden sowie Mann oder Frau und starten mit etwas Gold, zwei Rationen sowie dem Schwert. Man kann durch die Erkundung der offen angelegten Welt nicht nur weitere Waffen, sondern auch wertvolle Hinweise finden, die einem mehr über Wege in die Stadt wie etwa geheime Tunnel, oder die Schwächen des Erzmagiers verraten. Hat er Feinde, die man auf seine Seite ziehen kann? Und wie kann man sich bloß seiner überlegenen Zauberkunst erwehren? Es wird viele Situationen gebeb, in denen man sich arkan überfordert oder ausgetrickst fühlt...nur manchmal hilft ein Gebet an einen der sieben Götter.Man muss sehr vorsichtig sein, wenn man sich auf all den Pässen oder an Kraterrändern für einen Weg oder Unterschlupf entscheidet. Aber keine Bange: Man kann an jeden Wegpunkt zurückspulen, um eine Situation anders auszuspielen. Das Szenario vermittelt mit seiner abgeschiedenen Wildnis inklusiv verfallener Hütten und Turmruinen recht früh Survival-Flair, zumal man kaum Rationen hat und seltener auf Händler trifft als noch im dritten Teil.Obwohl es traditionell um "Fighting Fantasy" geht, ist dieses Sorcery! eben mehr als ein Hack' n Slay. Natürlich wird immer noch viel gekämpft wird. Hinsichtlich der Inszenierung der Gefechte in rundenbasierter Schere-Stein-Papier-Taktik hat sich nichts geändert: Wie gehabt zieht man seinen Helden von links nach rechts, damit er leichte Hiebe, Seitwärtsfinten oder wuchtige Schläge ausführt – all das wird dann schrittweise animiert. Aber es geht dabei nicht nur um das Zuschlagen, man muss taktisch haushalten. Lohnt sich jetzt eher ein Block, ein leichter oder schwerer Hieb?Trotzdem lassen sich viele Gefechte oder brenzlige Situationen durch geschickte Zauberei entschärfen oder ganz umgehen. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen kann man hier wunderbar mit der Magie experimentieren, die über die Eingabe von jeweils drei Runen ausgelöst wird - ein schönes System, weil es das Rätselhafte unterstreicht. Es gibt nicht nur Blitze oder Feuerbälle, man kann auch Feinde verlangsamen, sich verbergen, Türen öffnen oder Gedanken lesen. Man kann versuchen die Sprache von Kreaturen zu verstehen, in die Zukunft zu schauen oder sich vor drei möglichen Pfaden arkane Hinweise geben lassen.Sehr schön sind die vielen kleinen Situationen, in denen man lange grübelt, wem man vertrauen kann - wenn einem zwei Geister etwas anderes erzählen, ist das nicht ganz leicht. Abseits des Offensichtlichen gibt es immer subtile Nischen, die man bei sorgsamer Lektüre nutzen kann. Sowohl erzählerisch als auch spielerisch erreicht man allerdings nicht mehr die Sogkraft des dritten Teils. Dort bereicherten die magischen Leuchttürme das Erlebnis, indem man die Zeit manipulieren konnte. Derart große spielmechanische Änderungen gibt es in diesem Finale zwar nicht, aber dafür wartet man natürlich mit Spannung darauf, welches Ende der Geschichte man mit seinen Handlungen auslösen wird. Denn das Schicksal von Analand sowie die Zukunft des Helden ist alles andere als klar vorgegeben.