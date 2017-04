Kurz vor vier Uhr hört man einen Schuss, um sieben läutet eine Glocke, um zehn flackert das Licht wie bei einem kurzen Stromausfall. In dem Edelkasino The Sexy Brutale geschehen seltsame Dinge und Lafcadio Boone weiß, was sie bedeuten: Jedes Ereignis geht mit einem Mord einher. Es liegt an ihm die Gräueltaten zu verhindern. Wie? Indem er denselben Tag wieder und wieder erlebt – und sich als Einziger daran erinnern kann.

Prachtvolles Artdesign erweckt das Edelkasino The Sexy Brutale zum Leben.

Jede Maske verleiht Lafcadio eine neue Fähigkeit.

The Sexy Brutale ist ein Adventure, in dem man Gegenstände kombiniert oder Aktionen ausführt, um Rätsel zu lösen. Gleich im Tutorial muss Boone z.B. verhindern, dass das erste Opfer von einer Schrotflinte erschossen wird. Dabei kann er nur beobachten, wie der Mord geschieht, aktiv eingreifen darf er nie. Betritt er einen Raum, in dem sich ein Besucher oder einer der mysteriösen Bösewichte mit Gasmasken auf dem Kopf befinden, wird die Zeit angehalten und die Masken der anderen Personen verfolgen ihn, bis er den Raum verlässt.Denn alle tragen eine Maske, auch die Opfer und Lafcadio selbst. Und jede Maske verleiht ihrem Träger eine besondere Fähigkeit. Erst wenn der ehemalige Priester eine Person vor dem Tod gerettet hat, erhält er ihre Maske und damit deren Fähigkeit. Auf diese Weise öffnen sich bald neue Wege, nachdem die meisten Türen des Etablissements zunächst versperrtThe Sexy Brutale erzählt eine ebenso morbide wie übersinnliche Geschichte, verpackt in einer Art Puppenspiel-Version des kunstvollen Moulin Rouge. Die Kulissen entspringen einer schwülstigen Fantasie, die Figuren tapsen wie Marionetten an prachtvollen Statuen vorbei, während peppige Beats und ruhiger Jazz den Takt vorgeben. Sprachausgabe wäre der Atmosphäre sehr zuträglich gewesen, doch Musik und Artdesign sind schlichtweg famos!Was macht man also, wenn man nicht direkt eingreift, die Taten aber trotzdem verhindern soll? Man manipuliert die Umgebung, damit sie nicht stattfinden können. Was man tun muss, erfährt man dabei durch das Belauschen und Verfolgen der Opfer und Täter. Mal schnappt man in Unterhaltungen einen wichtigen Hinweis auf, mal entdeckt man irgendwo Platzpatronen...Weiß man Bescheid, beginnt man den Tag von neuem oder wartet, bis dies um Mitternacht von selbst geschieht, dann unternimmt man die entscheidenden Schritte. Oder man beobachtet und kombiniert einfach beliebig oft weiter - mithilfe einer Karte, die nicht nur das Kasino, sondern auch die bekannten Positionen aller Charaktere zu jedem frei wählbaren Zeitpunkt darstellt.In benachbarte Räume schaut Lafcadio durch Schlüssellöcher, per Tastendruck hört er Schritte in unmittelbarer Nähe, er versteckt sich in Schränken und eine der ersten Fähigkeiten einer Maske ermöglicht ihm das Verfolgen geflüsterter Unterhaltungen: Dieses heimliche Beobachten und Belauschen macht einen großen Reiz aus, weil man wie ein Spion Informationen einholt, wichtige Ereignisse nicht verpasst und trotzdem interessante Details erfährt, wenn man nur gründlich genug sucht. Verschiedene Geheimnisse spornen dazu an.Dass man vereinzelt Gegenstände einsteckt und benutzt, sie um Mitternacht aber stets verliert, verhindert dabei ein anstrengendes Wühlen in den Taschen: Im Vordergrund steht immer das Beobachten und Interagieren mit der Umgebung. Auch das macht The Sexy Brutale zu einem eleganten Abenteuer.Und weil man die so gesammelten Fakten schließlich eigenständig kombiniert, um den Verlauf der Ereignisse zu verändern, schmeckt ein Erfolg hier süßer als beim herkömmlichen „Kombiniere X mit A!“. Die meisten Lösungen sind eine Idee zu einfach und mit nicht ganz zehn Stunden ist die Geschichte auch recht schnell vorüber. Dafür hat man hier im doppelten Sinne eine schönere Zeit als anderswo!