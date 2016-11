Schießbuden haben dank Virtual-Reality-Plattformen Hochkonjunktur. Wenn dazu noch Horror-Elemente einfließen wie in Until Dawn: Rush of Blood, kann das Ergebnis gut unterhaltende Gruselaction sein. Ob The Brookhaven Experiment auf PlayStation VR in ähnliche Bereiche vorstoßen kann, klären wir im Test.

Die Unreal Engine 4 zeichnet stimmungsvolle 360-Grad-Kulissen.

Die arachnoiden Gegner können auch von oben angreifen.

So nah ist eigentlich schon zu nah...

Dass PlayStation VR trotz guter Ansätze von Bewegung im Raum wie z.B. in Batman: Arkham VR oder zumeist akkurater Erkennung der Move-Controller keine Chance hat, mit dem 360-Grad-Roomscaling von Vive mitzuhalten, ist klar. Die Gründe liegen v.a. in der Technik, da die Kamera die Eingabegeräte schlichtweg nicht erfassen kann, wenn man sie z.B. mit dem Körper verdeckt – was durchaus passieren kann, wenn man hinter einem angreifende Gegner anvisieren möchte. Wenn jetzt aber ein Spiel wie The Brookhaven Experiment, das mit seinem Rundum-Angriffsradius des auf der Stelle festgenagelten Protagonisten perfekt auf Vive abgestimmt scheint, auf Sonys VR-System veröffentlicht wird, sind Abstriche hinsichtlich der optimalen Kontrolle unvermeidbar.Und warum das alles? Weil ein paar Wissenschaftler in bester Black-Mesa-Manier ein Portal in eine andere Dimension geöffnet haben – und dabei nicht bedacht haben, dass dieses Portal nicht nur ein Fenster in eine andere Welt darstellt, sondern eine Tür. Ein bilateraler Durchgang, der dafür gesorgt hat, dass die Erdbevölkerung von der Auslöschung durch Monster bedroht ist, wenn es nicht gelingt, dieses Tor wieder zu verriegeln. In der Rolle des namenlosen Helden muss man sich über zehn mit aktueller Unreal Engine angetriebene, zumeist düstere, aber stimmungsvoll designte Abschnitte der Gegnerwellen erwehren, die auf einen zurollen. Bekommt man es anfangs noch mit harmlosen Kontrahenten zu tun, die nach einem Kopfschuss zu Boden gehen und auch sonst nicht viele Treffer benötigen, haben die späteren Feinde ein deutlich dickeres Fell und variantenreiche Angriffsmuster. Hier müssen mitunter mehrere Kopftreffer oder ein ganzes in den Körper gejagtes Magazin herhalten. Glücklicherweise kann man weitere Waffen, Granaten und nützliches Zubehör wie ein Laservisier, Panzer brechende Kugeln oder eine an der Knarre montierte Taschenlampe freischalten – wenn man in der Hektik des Gefechts die teils gut versteckten Kisten nicht übersieht. Zwischen jeder Welle kann man seine Ausrüstung modifizieren, muss aber beachten, dass pro Kategorie nur eine Auswahl erlaubt ist. Oder um beim obigen Beispiel zu bleiben: Man muss sich zwischen Laser und Taschenlampe entscheiden. Gleiches gilt für die Granaten oder die Art der Munition, die man mit sich führt und die zwischen den Wellen wieder aufgestockt werden kann – es sei denn, man hat so viel Lebensenergie verloren, dass man statt des Munitions- das Gesundheitspaket auswählen muss.Denn nicht immer kann das Ableben dem Spieler zu 100 Prozent in die Schuhe geschoben werden. Sicherlich: Wenn man panisch wird, überhört man gerne mal das leise Schrubben der Riesenraupen, die an Albino-Varianten der Würmer aus "Tremors" erinnern und findet sich dann in ihrem Maul wieder. Doch in der Hektik gerät man auch sehr gerne mal aus dem idealen Erfassungswinkel für die Move-Controller, der zwar auf 180 Grad ausgelegt ist, aber in den äußeren zehn bis 15 Prozent unsauber wird. Und geht man im Eifer des Gefechtes darüber hinaus, verzieht die Waffe schnell, bevor man daran denkt, per Taste die Drehung zu machen. Das wiederum birgt die Gefahr derZudem ist der Schaden, den man selbst erleidet, inkonsistent. Mal reichen zwei Schläge des "Stampfers" aus, um das Sichtfeld als Zeichen des Ablebens komplett rot einzufärben. Dann wiederum stehen er und drei bis vier andere Viecher um einen herum und man kommt noch mit 40 Prozent der Lebensenergie wieder heraus, nachdem man wie wild mit dem Messer gefuchtelt und Granaten auf die eigene Position geschmissen hat. Die nämlich richten bei einem selbst keinerlei Schaden an. Diese Probleme warten übrigens auch im zweiten Spielmodus, dem Survival. Hier kann man in diversen der Hauptkampagne entnommenen Arealen versuchen, Welle an Welle abzuarbeiten, wobei das durch Zielsicherheit und Effektivität eingenommene Geld in neue Ausrüstung und ganz wichtig: Munition investiert werden darf. Schon doof, wenn man sich eine Schrotflinte anschafft und dann mitten in der Welle die großkalibrigen Patronen zur Neige gehen.