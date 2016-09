Ich habe mich auf Pokemon Go Plus gefreut: Statt mit meinem Longboard zur Arbeit zu düsen und hier und dort ein paar Taschenmonster zu fangen, könnte man sich das Bluetooth-Gerät an den Lenker schnallen und per Fahrrad grinden. Das ist bewusst im Konjunktiv formuliert, denn Pokemon Go Plus ist 45 Euro teuer und funktioniert so gut wie gar nicht!

Ein Gummiband, das Gerät und schon kann man per Vibration grinden gehen.

Das überteuerte Gerät ist leicht und wird auch mit einem Armband geliefert.

Zunächst muss ich hier einmal festhalten, dass ich das Gadget unter Normalbedingungen getestet habe: HuaweiP7 mit einem aufgebrauchten Datenvolumen. Voraussetzungen, die man bei den meisten Kindern auch vorfinden kann, die Eltern seit Tagen die Ohren vollheulen, dass 45 Euro für eine LED-Lampe mit Rumble Pak und Bluetooth-Fähigkeit überhaupt nicht übertrieben ist. Bei geschätzten Herstellungskosten von unter einem Euro ist es einfach nur dreist. Und auch technisch suboptimal gelöst. Mein erster Gedanke war: Na, das ist ja kinderleicht - Pokemon Go starten, in das Einstellungsmenü gehen und dann den Knopf des Gadget tätigen. Aber schon sieht man ein Symbol, das mir ausgegraut andeutet: Irgendetwas läuft hier schief. Also drücke ich auf dem Hauptbildschirm nochmals auf das Symbol, aber mein Bluetooth-Gerät will sich nicht mit dem Spiel verbinden. Zehn Versuche später drücke ich kopfschüttelnd in den Einstellungen auf das weiße Symbol, wo man ein Menü vermuten würde und schwupps – hat Pokemon Go Plus die Verbindung gekappt. Also noch mal den Knopf drücken. Nichts. Nach der Gebrauchsanleitung das Bluetooth-Gerät „unpaired“, die App neu gestartet, den Button gefunden – aber wieder keine Verbindung möglich. Vor dem Büro den Platz gewechselt. Nichts. Nach 20 Versuchen immer noch kein Gerät „paired“. Das liegt natürlich nicht daran, dass die Bluetooth-Funktion fehlerhaft wäre. Nein, man kann Pokemon Go Plus hervorragend nutzen, wenn das Smartphone im Rucksack ist. Und die App erkennt das Gerät fehlerlos. Die Unzulänglichkeit liegt in der Architektur: Wie alles in Pokemon Go lässt sich das kleine Gerät so lange nicht aktivieren, bis es sich mit den Servern verbindet. Wie ewig lange habe ich in den letzten Tagen auf das drehende Rad geschaut, was immer dann auftaucht, wenn sich die App mit den Servern synchronisieren will. Dabei handelt es sich um ein Bluetooth-Gerät! Und das macht mich sauer!