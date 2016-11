Der Traum vom Fliegen in VR wird nicht nur in Eagle Flight von Ubisoft thematisiert. Auch Windlands mit seinen waghalsigen Sprüngen, Greifhaken sowie einer immer wieder an Mirror’s Edge erinnernden Parkour-Dynamik setzt auf ausgedehnte Lufteinlagen, für die man schwindelfrei sein sollte. Ob es sich lohnt, die PlayStation-VR-Hardware für den ungewöhnlichen Plattformer aufzusetzen, klären wir im Test.

Je nach Schwierigkeitsgrad kann man seine Haken überall oder nur an Büschen und Baumkronen anbringen.

Statisch macht die Kulisse auf den ersten Blick nicht viel her, doch hinter der VR-Brille entwickelt sich eine idyllische Welt.

Man kann sich auf waghalsige Höhen und interessante Panoramen freuen.

Die idyllische, klar strukturierte sowie farbenfrohe Welt, in der man sich nach einem kurzen Erzähltext wiederfindet, ist ofefnbar in ihren Grundfesten erschüttert: Die Titanen, die für den Aufbau und die Pflege der Siedlungen in luftigen Höhen verantwortlich sind, scheinen verschwunden zu sein. Um die Schutzpatrone erneut begrüßen zu können, muss man geborstene Kristalle bergen. Und die sind natürlich nur an den entferntesten Ecken der insgesamt drei großräumigen sowie offenen Areale zu finden. Um sich in dieser Welt mit ihrer reduzierten Schwerkraft fortzubewegen, muss man sich aber nicht nur auf seine Füße und seine Sprungfähigkeit verlassen. Viel wichtiger sind die zwei Greifhaken, die man am Anfang erhält und die dafür sorgen, dass man sich wie Spider-Man durch die Ruinen und die Flora schwingen kann.Andererseits entgeht einem dann der derzeit interessanteste Plattformer auf PlayStation VR – nicht, dass die Auswahl besonders groß wäre. Doch selbst wenn es mehr Konkurrenz gäbe, wäre Windlands sehr reizvoll. Die Bewegungs-Mischung aus Gleithaken, die man mit den Schultertasten rechts und links in Blickrichtung auswirft und mit denen man sich eine Menge Schwung für riesige Sprünge holen kann, dem Laufen in teils imposanter Geschwindigkeit sowie durch niedrige Schwerkraft begünstige Mega-Sprünge kann zu einem Adrenalin fördernden Bewegungsfluss führen. Bis es allerdings so weit ist, sind viele Versuche, ebenso viele Abstürze und Neustarts am letzten Kontrollpunkt nötig. Wenn aber alles zusammenläuft, erreicht Windlands eine Parcours-Dynamik, die Erinnerungen an die Ausflüge in Mirror’s Edge oder die Spider-Man’schen Schwünge durch Manhattan wach werden lässt.Dazu gesellt sich ein stimmungsvoller Soundtrack, der sich zwar nicht dynamisch an den erfolgreichen Flow anpasst, aber immer quasi unbemerkt für eine Wohlfühl-Atmosphäre sorgt. Der Rest der Akustik wie das stete Rauschen des Windes oder die sonore englische Stimme, die an Schlüsselstellen das nächste Kapitel der unter dem Strich eher biederen Geschichte vorträgt, sorgt ebenfalls für eine erhöhte Immersion in die Welt von Windlands und sollte tunlichst per Kopfhörer genossen werden.