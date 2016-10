Dark Souls 3: Ashes of Ariandel

Der Winter naht nicht - er ist da: Ashes of Ariandel begrüßt euch mit Eis und Frost.

Es gibt einige stimmungvsolle Momente, aber vor allem viele Kämpfe - meist bei schlechter Sicht oder in Unterzahl.

Was geschieht denn hier? Im Zweifel bereitet sich ein Boss für euch vor...

Meist hat man es mit mehreren Feinden zu tun.

Das Schwert gezückt, den Schild erhoben, den Feind im Blick - es ist schön, nach Hause zu kommen, selbst wenn man in ein geiferndes Wolfsmaul starrt. Keine Bange, das wird jetzt keine sentimentale Schmonzette für trauernde Soulholiker, sondern ein nüchterner Test. Aber nach fast einem halben Jahr ohne Seelen tut es einfach richtig gut, wieder Heimatboden...entschuldigung...wieder Dark Souls 3 zu spielen. Nach der Installation von "Ashes of Ariandel" wird man nicht von einem Hinweisschild begrüßt und folgt auch keinem goldenen Weg in das neue Gebiet, sondern muss es suchen. Ich werde einen Teufel tun und euch einen Tipp geben Toll sind einige High-Noon-Momente gegen einzelne schlagfertige Feinde, in denen man auch die sehr gute Konter- und Stellungsmechanik besser einsetzen kann als gegen Horden. Ich hätte es zwar bevorzugt, wenn es noch mehr Duelle gegen markantere Gegner gegeben hätte, aber man wird auch von einigen Mutationen und Fallen überrascht, wenn der Fels mal wieder bröckelt oder man plötzlich schlittert. Es lohnt sich also über vorsichtiges Pirschen und Weglocken im Gelände zu taktieren, zumal es auch in der Vertikalen mit windschiefen Türmen, tiefen Schluchten, gefährlichen Vorsprüngen & Co einiges an Erkundungsreizen gibt. Überhaupt bietet das ansehnlich designte Gebiet mit verfallen Häusern, Dörfern, Friedhöfen und Kanälen einiges zu sehen, dazu sehr früh Abzweigungen und die bekannten Abkürzungen - die allerdings zusammen mit den vielen Leuchtfeuern ein zu dichtes Netz spannen, so dass ein Gefühl der Weite schon wie im Hauptspiel nicht entstehen kann. Demon's Souls bis Bloodborne erinnern wird. Falls es euch zu schwer wird, könnt ihr wie gehabt Phantome beschwören und kooperativ zuschlagen. Schön ist übrigens, dass man die Waffen dieser Kreaturen auch wieder am Feuerbandschrein aufwerten darf. Apropos: Es gibt natürlich auch sonst viel zu erbeuten. Vom Eichenschild über den Großbogen bis zum Speer oder der Streitaxt sowie Magie und Pyromantie ist für alle Klassen etwas dabei. From Software hat u.a. sechzehn Waffen, dazu fünf Rüstungssets und vier neue Zauber integriert.