Mit VR scheinen simple und mitunter längst vergessene Spielkonzepte eine neue Daseinsberechtigung zu bekommen. Dazu gehören auch die "Geschützturm"-Shooter, zu denen man auch Pixel Gear zählen kann. Ob diese Variante des alten Moorhuhn-Prinzips in der virtuellen Realität tatsächlich zu neuer Faszination führt, klären wir im Test.

Die Kulisse ist zwar bunt, aber sehr spartanisch und auch in VR nicht beeindruckend.

Die Bosskämpfe gehen in Ordnung.

Auch simple Konzepte können Spaß machen. Vielleicht nur kurzzeitig. Vielleicht nur "immer mal wieder." Aber nur, weil eine Spielidee wenig Tiefgang bietet, sollte man sie nicht verurteilen. Ich wünschte, ich könnte diesen Vorsatz bei Pixel Gear beherzigen. Ich möchte die simple Ballerei mögen, die mich hinter der VR-Brille von Sony an einer Position festnagelt, mir mit Hilfe der Move-Controller zwei Schießprügel in die Hand gibt und mich dann feuern lässt, was das Zeug hält. Denn nach den Magen fordernden Ballereien von Until Dawn: Rush of Blood oder RIGS ist es mal schön, ohne Anflüge von Übelkeit seine Kugeln in alle Richtung fliegen lassen zu können. Ist es doch, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Nur weil man es in VR machen kann, heißt es nicht zwangsläufig, dass man es auch machen muss.Immerhin: Sowohl die Bewegungs- als auch die Treffererkennung funktionieren gut. Und mit u.a. Maschinenpistolen, Revolvern, Granatwerfern und sogar einem Scharfschützengewehr hat man ein halbwegs passables Waffenrepertoire zur Hand, das auch aus der Nähe betrachtet einen ordentlichen Eindruck hinterlässt. Wieso aber ausgerechnet die in anderen Spielen akkurateste Knarre, das Sniper-Gewehr, in der virtuellen Realität mit seinem verwaschenen Visier herzlich ungeeignet ist, um die kaum erkennbaren Farbklötze in der Entfernung zu eliminieren, will sich mir nicht erschließen.