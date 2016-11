Huch! Ich weiß gar nicht mehr, wie mir Pirate Pop Plus in den Schoß gefallen ist. Auf jeden Fall saß ich plötzlich davor und kam auch nicht mehr davon los. Nicht falsch verstehen: Die Hommage an den Spielhallen-Oldie Pang ist ein wirklich kleines Spiel. Mehr als große Blasen auf dem immer gleichen Bildschirm in kleine aufzuschießen bekommt man hier nicht zu tun. Das ist mitunter allerdings ebenso spannend wie lohnenswert und deshalb eine erstaunlich motivierende Punktejagd.

Ein Schuft namens Bubble Pirate hat sämtliche Dorfbewohner in Blasen gefangen, also schießt man sie da wieder raus – ich weiß nicht, wann ich die Geschichte eines Spiels zuletzt in einem kompletten Satz zusammengefasst habe. Die spielt natürlich ohnehin keine Rolle, wenn man so unter den Blasen hinweg läuft, dass man nicht getroffen wird,Endgültig zerplatzte Bubbles lassen dabei Obst fallen, das wichtige Punkte wert ist, denn immerhin dreht sich alles um den Highscore. Münzen sollte man ebenfalls auflesen, da sie u.a. zum Freischalten neuer Charaktere (einige sind schneller, andere verkraften mehr Blasenberührungen usw.) dienen. Mitunter fallen zudem stärkere Waffen vom Himmel und spätestens mit einem MG gerät man beim ständigen Ausweichen, Schießen und Einsammeln in einen kleinen Rausch. Wobei „vom Himmel fallen“ nicht immer richtig ist; gelegentlich wird die Schwerkraft nämlich einfach nach oben oder zu einer Seite verkehrt.Ein interessanter Kniff ist der schwere Modus, in dem man zwar mit der doppelten Punktzahl belohnt wird, statt drei Leben allerdings nur eins zur Verfügung hat. Der Start eines solchen Spiels kostet außerdem bare Münzen, die man erst mal wieder einholen muss. Das ist zwar kaum ein Problem, ist man nach einer unaufmerksame Runde aber dochSchade nur, dass es sowohl auf PC als auch auf Wii U ausschließlich lokale Ranglisten mit von den Entwicklern vorgegebenen Punkten gibt. Ärgerlich auch, dass das Spiel sowohl am PC als auch auf Wii U schon mal einfach hängen bleibt. Mit der Steam-Version habe ich bei dieser „Aktion“ sogar meinen kompletten Fortschritt verloren.