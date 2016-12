Als Rock Band 4 letztes Jahr erschien, wirkte vieles unfertig. Und obwohl Harmonix das Projekt als „Plattform“ bezeichnete, die kontinuierlich weiter entwickelt würde, blieb man einige elementare Features schuldig. Mittlerweile gab es einige Inhalts-Updates, die auch den Rock-Band-Store sowie das Song-Archiv betreffen, einen neuen Publisher für die Hardware und mit „Rivals“ sogar ein Add-On für das Musikspiel. Wir haben uns die Instrumente geschnappt und uns auf die Testbühne gestellt.

Mechanisch hat sich nichts getan, doch dank Patches und neuer Inhalte zeigt sich Rivals deutlich verbessert.

In der Rockumentary "Beneath the Tunage" kommen zahlreiche fiktive Bands und Fans zu Wort.

Noch bevor Harmonix die Erweiterung Rivals ankündigte, hat man im Laufe des letzten Jahres viele unserer Kritikpunkte aus unserem Test von Rock Band 4 in den monatlichen Updates beseitigt, die vor allem seit Anfang 2016 aufgespielt wurden. Da sich am grundsätzlichen Spielprinzip und dem Fundament allerdings nichts verändert hat, möchte ich auf den ursprünglichen Test verweisen und nachfolgend vor allem auf die Änderungen des Musikspiels eingehen, das nach wie vor fasziniert. Denn mittlerweile kann man z.B. problematische Passagen im Training in Angriff nehmen und dabei wie in früheren Rock-Band-Spielen auch die Geschwindigkeit reduzieren, um die nötigen Fingerbewegungen oder heftigen Drum-Sequenzen im motorischen Gedächtnis abzuspeichern. Man darf mittlerweile auch wieder eigene Setlists zusammenstellen und muss nicht immer nach jedem Song wieder zurück in die Auswahl.