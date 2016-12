Rock Band Rivals Band Kit

Für Harmonix ist die Veröffentlichung von Rock Band Rivals in vielerlei Hinsicht ein Schritt ins Unbekannte. Nicht nur, dass sie erstmals eine ausgewachsene Erweiterung für eines ihrer Musikspiele veröffentlichen. Gleichzeitig ist dies die erste Kooperation mit dem neu auserkorenen Hardware-Hersteller PDP, der Mad Catz ablöst, nachdem Letzterer auch das Publishing von Rock Band wieder an Harmonix zurückgegeben hat. Wir haben uns das Rivals Bandkit angeschaut und verraten im Special unsere Eindrücke.

Das ist drin im Bandkit, wahlweise natürlich mit PS4-Version.

Das Spielgefühl auf der neuen blauen Fender Jaguar ist so überzeugend wie eh und je, einzig die automatische Kalibrierung funktionierte bei uns nicht so gut.

Wenn man die unhandliche und damit nicht für den S- oder U-Bahn-Transport geeignete Box des Rock Band Rivals Band Kits öffnet, findet man darin ein Drumset mit Kickpedal sowie zwei Drumsticks, eine Plastikgitarre, ein Mikrofon - und natürlich eine Disc mit Spiel. Während Gitarre und Drums kabellos mit der Konsole verbunden werden, hält man beim Mikrofon weiter am Kabel fest. Ein Mikrofon-Ständer wie seinerzeit bei The Beatles: Rock Band fehlt leider. Abgesehen davon, dass mit der jetzt blauen Nachbildung einer Fender Jaguar das Modell gewechselt wurde (bislang war man normalerweise mit einer Stratocaster auf Rock-Band-Bühnen unterwegs), scheint sich aber nicht viel getan zu haben. Insbesondere wenn man das letzte Jahr veröffentlichte Set zu Rock Band 4 anschaut, das noch von Mad Catz hergestellt wurde.Die Nachbildung der Fender Jaguar mit ihrem strahlenden Blau hebt sich positiv von dem Schwarz der Stratocaster ab, die es bislang in den Paketen gab - das Beatles-Set mal ausgenommen. Apropos: Die Verarbeitung der Hälse und der integrierten Tasten ist bei den Beatles-Instrumenten immer noch am besten: Die auf Hochglanz politiertes Echtholz imitierenden Maserungen sehen unerreicht edel aus. Daneben wirkt das matte, sowie auf der Vorder- als auch auf der Rückseite leicht aufgeraute Plastik billig, obwohl es damit selbst für schwitzige Finger einen ordentlichen Halt bietet.. Doch in der Funktionalität steht die Jaguar ihren Vorgängern in nichts nach. Die mit einem ordentlichen Widerstand versehenen Bundtasten (die Nummern 1, 3 und 5 sind mit Markierungen versehen) lassen sich sowohl „oben“ als auch „unten“ am Hals gut greifen, wobei auch Verschiebungen von Power Chords kein Problem darstellen und sowohl Hammer-Ons als auch Pull-Offs sehr gut zu bewerkstelligen sind. Die Whammy-Bar funktioniert ebenfalls gewohnt gut, hat aber einen etwas geringeren Widerstand als ältere Gitarren.