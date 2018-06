Wer hätte sich das träumen lassen? Man darf auf Xbox One und Switch einen Titel von Naughty Dog spielen? Ja! Wenngleich über Umwege. Möglich macht dies die Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, eine Jump&Run-Serie der Uncharted-Macher, die letztes Jahr von Vicarious Visions für PS4 umgesetzt wurde. Jetzt darf man auch auf anderen Systemen mit dem Beuteldachs losziehen - mehr dazu im Test.

Es gibt keinen Grund, so verwirrt zu schauen: Auch auf Switch und Xbox One ist die N.Sane Trilogy gelungen.

Als vollendete Version dabei und hammerschwer: Der Abschnitt "Stormy Ascent"

Es warten gut 100 Abschnitte fordernder Hüpfaction.

Während sich Sega und Nintendo mit Sonic bzw. Mario sehr schnell auf ein Firmen-Maskottchen festgelegt haben, hatte Sony mit der Ur-PlayStation Schwierigkeiten, eine derartige Identität zu finden. Am ehesten Anspruch auf diesen inoffiziellen Titel hat wohl das merkwürdige Beuteltier Crash Bandicoot. Die ersten drei Spiele, die von Activision in der N.Sane Trilogy gebündelt und von Vicarious Visions modernisiert wurden, sind auf jeden Fall unwiderruflich mit dem Aufstieg der Konsole verbunden. Seinerzeit entwickelt von Naughty Dog (damals war man noch kein Sony-Studio), hat der gleichermaßen sympathische wie chaotische Beuteldachs im Jahr 1996 mit großem Erfolg den damaligen Hüpfkönigen den Kampf angesagt. Dabei rückte man der Konkurrenz nicht nur mit der farbenfrohen Kulisse sowie den schicken Animationen auf den Jump&Run-Pelz, sondern überzeugte mit einem Wechsel aus dreidimensionalen Levels, bei denen man sich in den Bildschirm hinein oder heraus bewegt sowie "klassischen" 2D-Abschnitten – die teilweise nahtlos ineinander übergingen.Dass man dabei auf einem linearen Pfad lief und daher keine Freiheit oder gar Erkundungsreize geboten bekam, sondern letztlich nur eine in den Raum führende Variante des 2D-Prinzips spielen durfte, tat der Faszination keinen Abbruch. Die knallbunte Kulisse, das verrückte Beuteltier und das von Naughty Dog recht hoch angesetzte Anforderungsprofil haben Crash schnell zu einem Fanliebling werden lassen. Die Fortsetzungen, die ebenfalls von Naughty Dog entwickelt wurden, hielten im Wesentlichen an den Kernmechaniken fest. Allerdings gestaltete man die Levelauswahl offener und Crash bekam mit dem Ducken bzw. dem Rutschen bei Aktivierung während des Laufens eine neue Bewegungsoption spendiert, während man in zunehmend mehr Arealen auf motorisierten Maschinen oder Reittieren Platz nehmen durfte. Abseits dessen hat man sich nur darauf konzentriert, die mit dem Beuteldachs aufgewachsenen Hüpf-Fans vor ständig neue Herausforderungen zu stellen.Die Erfolge, die Crash Bandicoot in der Phase zwischen 1996 und 1998 feiern durfte, wurden von späteren Ablegern nicht wieder erreicht. Auch, weil vor allem Nintendos Hüpfklempner mit seinen echten 3D-Abenteuern bis hin zu Super Mario Sunshine ein ums andere Mal die Messlatte nach oben verschob. Dementsprechend wirken die Mechaniken der ersten Crash-Spiele mittlerweile etwas angestaubt – auch angesichts eines Super Mario Odyssey. Denn letztlich bekommt man "nur" lineare Abschnitte, in denen die Gegner samt ihrer festgelegten Pfade ebenso sorgsam platziert wurden wie die zu zerstörenden Kisten, Plattformen oder weitere bewegliche Hindernisse bzw. Hilfsmittel. Also quasi klassische 2D-Hüpferei, die immer wieder um 90 Grad auf der Z-Achse gekippt wird. Doch diese Reduktion auf das Wesentliche entfacht auch heute noch ihren Reiz – und das nicht, weil man jetzt auch mit Crashs Schwester Coco durch die meisten Level sausen darf. Dank der akkuraten Kollisionsabfrage sowie der genauen Steuerung, die einiges von der Trägheit der Originale verloren hat, stehen die Spieler-Fähigkeiten verstärkt im Fokus. Übermut und Selbstüberschätzung werden hier ebenso schnell bestraft wie Ungeduld - zumindest beim ersten Durchlauf der gut 100 auf alle drei Spiele verteilten Abschnitte sowie in den happigen, meist mehrstufigen Bosskämpfen. Wer sich die Mühe macht und die Bereiche weitgehend auswendig lernt, kann dafür auch in den Zeitherausforderungen versuchen, auf Platz 1 der Rangliste zu hüpfen. Das dürfte aber vor allem im restaurierten Bonus-Level "Stormy Ascent" (das auf PS4 per Download nachgereicht wurde) sowie dem komplett neuen Abschnitt "Future Tense" zu einer Zerreißprobe für die Geduld werden – beide Abschnitt beginnen recht leicht, ziehen dann aber massiv an.So sehr das Alter der drei sprunggewaltigen Abenteuer mechanisch spürbar ist, so zeitgemäß zeigt sich die Kulisse. Farbenfroh und mit deutlich mehr Details ausgestattet als seinerzeit auf PSOne, hat Vicarious Visions hier ganze Arbeit geleistet und nicht nur die Zwischensequenzen von Grund auf neu gestaltet. Angefangen vom Fell des Hauptdarstellers, das mit feinen Strukturen zum Wuscheln verleitet, bis hin zu den plastischen Hintergründen sowie den schicken Lichteffekten und den Wettereinflüssen wirken sowohl Crash Bandicoot als auch die Fortsetzungen Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back sowie Crash Bandicoot: Warped wie moderne Titel. Vieles erinnert hinsichtlich der Detailfreude und des allgemeinen kunterbunten Designs mitsamt geschmeidiger Animationen an die letzten visuell überzeugenden Auftritte der Skylander, die auch auf Xbox One und Switch einen sauberen Eindruck hinterließen. Diese wurden auch von Vicarious‘ hauseigener Alchemy-Engine angetrieben, die auch in der für September vorgesehenen Spyro Reignited Trilogy zum Einsatz kommt. Mit der frischen Unterstützung des Analog-Sticks, den teilweise überarbeiteten Bonus-Abschnitten sowie der bekannt schmissigen Musik, die auch nach 20 Jahren noch für rhythmisches Mitwippen usw. sorgt, macht Vicarious endgültig klar, dass man sich der Tradition des Beuteldachses bewusst war – und dass Naughty Dog seinerzeit schon ein nahezu zeitloses Jump&Run-Konzept verfolgte, das nur einen neuen Anstrich gebraucht hat, um auch einer frischen Spielergeneration Spaß zu bereiten.