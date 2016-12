Mit Oculus Touch gewinnt vor allem ein Spiel, das zum Start der VR-Brille erschien und seinerzeit nur mit Pad kontrolliert werden konnte, eine neue Immersionsstufe: The Climb von Crytek. Daher haben wir uns mit den freiere Bewegung erlaubenden Touch-Controllern erneut in die Bergmassive und Felsklüfte gewagt. Kann The Climb sich jetzt in höhere Wertungsregionen hangeln?

Mit dem Dezember-Update gibt es nicht nur Unterstützung für Oculus Touch, sondern ein neues, eisiges Gebiet.

Die Kulisse gehört mit zum Besten, was man hinter einer VR-Brille genießen darf.

The Climb ist nichts für Akrophobiker.

Natürlich bleibt die Grundprämisse bei der neuen, sogar um eine neue Region erweiterte sowie für Oculus Touch optimierten Version von The Climb gleich: Man muss in den Kletterarealen einen Weg nach oben finden. Dabei ist aller Anfang leicht: An einer Übungswand lernt man, die Hände zu platzieren. Man bekommt Routine darin, sich von Vorsprung zu Vorsprung zu tasten. Auch die von Zeit zu Zeit nötigen Sprünge, die man durchführen muss, um entfernt liegende Felsspalten zu erreichen und sich daran festzuklammern, kann man hier weitgehend gefahrlos üben. Und man bekommt Informationen über ein wichtiges Element, das The Climb die dringend benötigte Tiefe verleiht: das Ausdauersystem. Je nach dem „Kreidezustand“ der Hände kann man sich länger festhalten. Zudem spielt der Abstand der Hände auch eine Rolle, wie viel Energie verbraucht wird. Während man mitunter auf verschiedenen Pfaden einen Weg nach oben sucht (der aber auch mal kurzzeitig nach unten führen kann), muss man immer wieder kurze Pausen einlegen, um nachzukreiden oder auszuruhen.Doch mit dem körperlichen Strecken und Greifen, bei dem u.a. auch das Klettern um Ecken herum deutlich harmonischer vonstattengeht als mit Pad, macht The Climb auf Touch deutlich mehr Spaß. Es wirkt natürlich, die Bewegungen werden gut umgesetzt und wenn man nicht im Eifer des Gefechtes auf den Sprung-Knopf drückt, kraxelt man deutlich schneller als noch mit dem Pad. Auch das Reinigen bestimmter Vorsprünge, damit man sich anschließend festhalten kann, fühlt sich mit der authentischen Bewegung gut an – auch wenn man manchmal gefühlt eine halbe Ewigkeit damit verbringt, die Hand auf dem Felsausläufer hin und her zu wischen, bis der Stein endlich sauber ist. Der allgemeine Schwierigkeitsgrad wurde dabei jedoch nicht verändert. Und auch im mit dem Touch-Patch ergänzten Klettern in neuen Eishöhlen wird die Suche nach Festhalte-Möglichkeiten durch optische Hilfsmittel erleichtert. Wer will, darf sich natürlich wieder per Rangliste mit den weltweiten Kletterern messen.In höherstufigen Abschnitten wird als zusätzlicher Schwierigkeitsgrad das Klettern bei Nacht eingeführt. Hier steuert man zusammen mit der Blickrichtung auch eine Kopflampe. Das Auffinden der nächsten Haltepunkte wird dadurch zwar anspruchsvoller, das eigentliche Spiel jedoch nicht. Zwar trifft man häufiger auf Vorsprünge, die einen verletzen oder die von leichtem Geröll freigeräumt werden müssen. Doch auf Dauer fehlt trotz aller Modifikationen innerhalb der Abschnitte die spielerische Abwechslung. Doch mit Touch ist The Climb in jedem Fall eine deutlich intensivere Erfahrung als nur mit Pad-Steuerung.