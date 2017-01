Das von Super Awesome Hyper Dimensional Mega Team für Adult Swim produzierte Rise & Shine hat es in sich. Dabei dachte ich etwa zehn Jahre nach Ninja Gaiden und gut zehn Monate nach Rive, dass mich kein Spiel mehr derart faszinieren und gleichermaßen frustrieren könnte. Oder fehlt dem Action-Adventure mit dem sympathischen Cartoon-Design einfach nur der letzte Schliff? Diese und andere Fragen wollen wir im Test beantworten.

Die Action in Rise & Shine ist geradlinig, die Rätsel sind intelligent eingebunden und die Cartoon-Kulisse ist ansehnlich.

Die Geschichte wird über Zeichnungen erzählt. Die Inszenierung könnte straffer sein.

Der Planet Gamearth ist in Gefahr: Die Weltraum-Grunzer haben eine Invasion gestartet. Alles liegt in Schutt und Asche, die Bevölkerung wird gnadenlos verfolgt und getötet. Der kleine Junge Rise wird Zeuge, wie der „Legendäre Held“ hinterrücks ermordet wird und das letzte seiner eigentlich unendlichen Leben aushaucht. Doch bevor er stirbt, reicht der Held seine Waffe Shine an Rise weiter und schickt ihn mit dem Auftrag los, Shine zum König zu bringen. Das klingt erstmal sehr konventionell. Doch es ist nicht nur der sympathische Cartoon-Stil, der kohärent im Spiel sowie in den Zwischensequenzen eingesetzt wird, der aus dem seitwärts scrollenden Shooter etwas Besonderes macht.