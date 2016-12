Wenn es ein Genre gibt, das durch VR einen enormen Schub bekommen hat, dann sind es die "Ballerbuden" wie Serious Sam VR, Until Dawn: Rush of Blood oder Space Pirate Trainer. Mit VR Invaders unternimmt nun my.com den Versuch, im Markt der virtuellen Realität Fuß zu fassen. Wir haben uns mit Oculus Touch und Vive ins Gefecht gestürzt – mehr dazu im Test.

Düstere VR-Zukunft



Ich kann mich nicht richtig entscheiden, ob ich den Story-Ansatz jetzt gut oder schlecht finden soll. Denn ein VR-Spiel, das in nicht allzu ferner Zukunft im Jahr 2046 spielt und vor den möglichen Folgen eines erhöhten VR-Konsums warnt, ist einerseits ein spannendes Konzept. Die Prämisse: Es kann in einer von virtueller Realität geprägten sowie komplett vernetzten Gesellschaft zu Zwischenfällen kommen, bei denen die Nutzer bedingt durch Bugs oder Viren in der VR-Welt festhängen. Dann müssen Spezialisten wie der Protagonist Thomas Hall in die Welten abtauchen, den Fehler lösen und die User "befreien". Doch dass die Zwischensequenzen zwar gut (auf Englisch) vertont, aber sonst sehr langweilig inszeniert sind, entwertet die Geschichte, die nur ein dünner Aufhänger für ein Action-Stakkato ist. Immerhin ist man in einem Punkt konsequent: Damit man gar nicht erst in die Gefahr kommt, zu lange hinter der Brille zu bleiben und in VR festzuhängen, sind die acht Abschnitte relativ kurz gehalten. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad ist man maximal zwei Stunden beschäftigt - nicht abgebrochene Dialoge und sporadisches Scheitern inklusive.





Schild und Knarre? Das erinnert frappierend an Space Pirate Trainer.

Wenn man zwei Knarren in Händen hat, kann man ballern, was das Zeug hält - in dieser Zeit ist man unverwundbar.