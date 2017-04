DonDonat schrieb am 26.04.2017 um 17:02 Uhr

Bitte was? 30 respektive 40? für ein Tetris mit marginal mehr Features als die x kostenlosen Versionen auf dem Smartphone?

Ich mag Tetris ja, da es mein aller erstes Videospiel war, aber wer heute tatsächlich noch 30-40? dafür verlangt hat nicht mehr alle Tassen im Schrank: in Unreal & Co. lässt sich so was in wenigen Stunden, mit einer ebenfalls schönen Optik, zurecht klicken.