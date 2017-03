Dark Souls 3: The Ringed City

Ein Jahr nach der Veröffentlichung von Dark Souls 3 schließt sich der Kreis. From Software hat mit "The Ringed City" die zweite und letzte Erweiterung des Action-Rollenspiels für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Was dieses Finale der Fantasysaga für knapp 15 Euro zu bieten hat, klärt der Test.

From Software konfrontiert euch auf dem Weg zur Ringed City mit einigen neuen Kreaturen.

Das Artdesign ist klasse: Man taucht ab in eine in sich verdrehte Landschaft, die mit steilen Abgründen, skurrilen Bäumen und windschiefen Türmen aussieht, als hätte sie ein Riese voller Wut entwurzelt.

In Deckung ist man selten sicher - es sei denn, der Schild ist mannshoch und als Rammbock zu gebrauchen.

In ihrem Kern wirkt "The Ringed City" überraschend lebendig - Blumen und Ranken sprießen. Kann man es hier vielleicht ein Leben lang aushalten?

...erstaunlich, wie stark dieser monumentale Fantasystil wirken kann. Da habe ich bereits hunderte Stunden in Dark Souls 3 verbracht, aber ich stehe da mit meinem Ritter und drehe die Kamera ganz langsam, damit ich diese melancholische Stimmung aufsaugen und jeden Winkel betrachten kann. Mit dabei ist natürlich meine Wehmut, dass diese abenteuerliche Reise bald ein Ende findet. Aber viel wichtiger ist: From Software demonstriert in dieser zweiten Erweiterung nochmal seine ganze ästhetische Klasse, indem es eine verwunschene Welt in skurriler Architektur Bloodborne erinnert, aber hier entsteht eine ganz besondere endzeitliche Stimmung. Das im wahrsten Sinne des Wortes Ver-Rückte nimmt hier Gestalt an - auch in den rätselhaften Phrasen der von Düsternis beseelten Bewohner und Gefährten.Hier wird nicht wie in der ersten Erweiterung hauptsächlich zitiert, sondern vor allem künstlerisch kreiert. Und das ist dem Anlass dieses Finales angemessen: Diesmal geht es ja nicht einfach um ein neues Gebiet für Schatzjäger, sondern erzählerisch um das Herz der verfluchten Welt, um die dunkle Seele selbst. Man taucht ab in eine in sich verdrehte Landschaft, die mit steilen Abgründen, skurrilen Bäumen und windschiefen Türmen aussieht, als hätte sie ein Riese voller Wut entwurzelt - besser hätte man das aus den Fugen geratene Gleichgewicht nicht visualisieren können. Und man bekommt beim Blick in die Ferne mit all ihren Tiefen eine Ahnung, dass etwas sehr Bedeutsames dort unten schlummert, dass mit jedem Meter ein Kreis geschlossen und vielleicht ein zeitloser Fluch gebrochen wird.Aber diesen gefährlichen Weg sollte man nur beschreiten, wenn man Dark Souls 3 oder die erste Erweiterung Ashes of Ariandel gemeistert hat, denn nicht ohne Grunde empfehlen die Japaner einen Level von 125: Man wird nicht nur ständig aus der Distanz mit Pfeilen oder Magie beharkt und mit starken, meist komplett neuen Gegnern konfrontiert, sondern muss viel öfter Deckung suchen, darf dort aber nicht zu lange verharren, sondern schnell die Unterstützer erledigen oder einfach mal an Monster vorbei spurten. Hier kann man nicht gemütlich spazieren, hier muss man ständig auf der Hut sein - manchmal vermisst man etwas mehr ruhige Passagen oder sogar Rätsel, um diese wunderbare Kulisse zu erkunden.Diese Kombination aus vertikalen Erkundungsreizen sowie dynamischen Gefechten, die das statische VerschanzenUnd man wird nicht nur mit reichlich Beute, sondern auch Hintergründen und Erklärungen entschädigt. Von Beginn an kann man Titanite sammeln, hinzu kommen zwölf Waffen und Schilde, neun Rüstungen (darunter das verdammt cool designte Set für Drachentöter), fünf Ringe und ein Zauber. Es gibt aber auch einige Geheimnisse und vor allem am Ende dieser Welt gestrandete Charaktere, dieSchade ist, dass man zwar von Schnee bedeckten Gipfeln bis hin zu weiten Sümpfen einiges in etwa einem halben Dutzend Gebieten entdecken kann, aber dass die namengebende Stadt selbst trotz einiger pompöser Wehrgänge, Tempel und Gassen sowie ihrer überraschend lebendigen Blüte relativ klein ausgefallen ist. Und das, obwohl man sich gerne in ihren labyrinthischen Gassen verlieren würde. Wer die Story beendet hat, kann sich natürlich in den erweiterten Arenen gegen andere menschliche Kontrahenten inklusive dem neuen Matchmaking über Passwort austoben - so findet man besser das Gefecht mit seinem Kumpel.