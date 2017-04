Disney-Helden in altem Glanz

Auf dem NES hat Capcom nicht nur mit Titeln wie Mega Man oder Bionic Commando für Furore gesorgt. In Zusammenarbeit mit Disney haben die Japaner einen ganzen Batzen interessanter, aber auch bockschwerer Spiele für Nintendos erste Heimkonsole veröffentlicht. Nostalgiker können sechs davon in der Disney Afternoon Collection auf PC, PS4 und One erneut erleben. Wir haben für den Test einen Abstecher in die gute alte 8-Bit-Zeit gemacht.