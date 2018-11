Darksiders 3

Todesglubsch hat geschrieben: ? vor 36 Minuten Die Reiter der Apokalypse:

Krieg. Tod. Und Fury. Because our Übersetzer had ein Herzattack und forgessen how to translate einheitlich Names.

This goes me animally on the . Die Reiter der Apokalypse:Krieg. Tod. Und Fury. Because our Übersetzer had ein Herzattack und forgessen how to translate einheitlich Names.This goes me animally on the

No, because the former games were years ago and in between management and developers changed and nobody could be arsed to give a damn, because consistent translation is more expensive than simple translation and you don't want to know how little people are willing to spend on translation.Ich wollte mich erst aufregen, dann fiel mir ein, dass das ein wunderbares Werkzeug ist.Ich habe jetzt halbwegs verläßliche Werte, ab denen ich entweder den Text gar nicht erst lesen brauche oder den Poster gleich auf die Ignore Liste setzen kann.