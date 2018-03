A Way Out - Test, Adventure - 4Players.de

Mit Brothers: A Tale of Two Sons konnte das Hazelight Studio schon 2013 auf Xbox 360 und PC beweisen, dass sie Geschichten mit viel Geduld erzählen und kooperative Abenteuer kreativ inszenieren können. Diesmal schlüpft ihr nicht in die Rolle zweier Brüder, sondern zweier verurteilter Verbrecher, die sich im Jahr 1972 im Gefängnis treffen. Dabei kann A Way Out nur zu zweit gespielt werden, entweder online oder im Splitscreen auf der Couch. Cool: Man braucht dafür nur ein Spiel! Ob sich der sechsstündige Trip mit Leo und Vincent lohnt, verrät der Test.

A Way Out beginnt im Knast - und da geht es sofort heftig zur Sache.

Leo und Vincent sind zwei unterschiedliche Kerle, die ein Ziel verfolgen: Fliehen und einen Gangster töten.

Zu Beginn hat man kaum Zeit, sich mit seiner Situation im Knast, den dortigen Strippenziehern oder gar seinem Charakter zu beschäftigen - denn man wird fast umgebracht. Es kommt zu heftigen Schlägereien mit recht einfachen Reaktionstests für Hiebe, Tritte, Ausweichen oder Wurfgegenstände. Und nur weil Vincent diesem Leo hilft, wird er nicht Opfer einer scheinbar geplanten Messerattacke. Bevor man recht schnell bemerkt, dass A Way Out kein Prison Break mit Machtkämpfen zwischen Gangs hinter Gittern inszeniert, fragt man sich: Okay, hier sitzen Schwerverbrecher, aber warum sollte jemand sofort zum Killer werden? Es sei denn, er wurde angeheuert...Auch wenn der Einstieg vielleicht etwas unlogisch oder hektisch anmutet, wird alles bald nachvollziehbar. Und kaum hat manden Knast verlassen, streift durch Wälder und Hinterhöfe, führt das Drehbuch alle Fäden geschickt zusammen - zumindest bis zum letzten Drittel. Die Regie wechselt dabei souverän zwischen kooperativen Aktionen und Erzählphasen sowie Rückblicken, in denen man mehr über die Vergangenheit dieser beiden unterschiedlichen Charaktere erfährt. Während der eher ruhige Vincent vom Banker zum Mörder wurde, verfolgt der hitzige Leo schon länger eine kleinkriminelle Karriere. Beide vereint zunächst nur der Hass auf einen Gangster, der ihnen verdammt übel mitgespielt hat - deshalb wollen sie zusammen fliehen und ihn töten.Früher hätten es viele Spiele bei diesem Rachemotiv belassen und den Vorhang für die Action geöffnet. Zwar wird später auch spektakulär mit Autos oder Bikes gerast und reichlich aus der Deckung geschossen, aber man erlebt immer wieder angenehmruhige Momente, die fast ein wenig an die beschaulichen Situationen inerinnern. In diesen wird stückweise und überaus gekonnt eine Freundschaft als verbindendes emotionales Element aufgebaut. Dazu gehören nicht nur familiäre Hintergründe, die die Identifikation mit den beiden erhöhen, sondern auch Erkundungsphasen, in denen man à la Heavy Rain oder Beyond: Two Souls diverse Haushaltsgeräte bedienen oder zusammen Vier gewinnt und Darts spielen kann.Warum sollten Vince und Leo das auf der Flucht tun? Ihr könnt die Minispiele natürlich ignorieren. Aber auch Ausbrecher brauchen mal eine Pause, außerdem stärken diese Wettbewerbe, wie auch Armdrücken oder Hufeisenwerfen, vielleicht die Zusammengehörigkeit. Zunächst nähern sich die beiden nur an der Oberfläche, denn sie ticken nicht nur anders, sondern kommen aus unterschiedlichen sozialen Schichten und müssen erstmal einen Draht zueinander finden. Natürlich ziehen sie sich gegenseitig auf, was zu einigen köstlichen Situationen führt. Weil die Dialoge sehr gut geschrieben und gesprochen, allerdings nur Deutsch untertitelt sind, wirkt die Beziehung der beiden glaubwürdig - und bis hierher wie in einem guten Film.