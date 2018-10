Toys-to-Life, die Verbindung von echtem Spielzeug und Videospielen, hat seine Hochphase schon lange hinter sich. Alle relevanten Serien wurden eingestellt oder legen eine Pause mit unbestimmter Zeit ein. Dementsprechend wirkt der Versuch von Ubisoft, mit dem Weltraum-Abenteuer Starlink: Battle for Atlas die Tür erneut aufzustoßen, leicht anachronistisch. Wir haben uns für den Test ins Cockpit gesetzt und gegen die düstere Legion gekämpft.

Wer die gesamte Starlink-Armada mit allen Piloten und Waffen als wertig verarbeitetes Spielzeug in seine Sammlung aufnehmen möchte, muss zusätzlich zum Starterpack etwa 200 Euro einkalkulieren. In der digitalen Variante ist alles deutlich günstiger.

Die Kulisse mit ihren abwechslungsreichen Planeten sowie den Ausflügen ins All kann sich sehen lassen und bleibt auch im Splitscreen-Ko-op sauber.

Der Reiz von Toys-to-Life-Spielen liegt nicht nur in dem magischen Moment, wenn das Spielzeug durch eine clevere Technik im Spiel auftaucht. Er besteht natürlich auch darin, vorher und nachher die Toys anzuschauen, sich im Falle von jüngeren Zockern auch ohne Spiel mit ihnen zu beschäftigen oder bei älteren, sie ins Regal zu stellen. Und in dieser Hinsicht enttäuschen die Raumschiffe, Piloten und Waffen von Starlink in keiner Form. Vor allem die Hartplastik-Schiffe wirken hochwertig und machen visuell mit ihren abwechslungsreich designten Strukturen und Andockpunkten für Waffen oder sogar Flügelerweiterungen einiges her. Ist die Flotte nicht im Spiel im Einsatz, kann man einen der bei den Beinen etwas nachgiebigen und langfristig vermutlich bruchgefährdeten, aber schick bemalten Piloten im Cockpit „einrasten“, so dass zumindest hier keine Gefahr besteht, ihn zu verlieren.Zum Start stehen neun bzw. auf Switch zehn Piloten zur Verfügung – hier kommt zusätzlich zur regulären Starlink-Crew Starfox zum Einsatz, der auch gleich seinen Arwing mitgebracht hat, so dass hier maximal sechs Schiffe statt nur fünf auf PS4 oder One im Hangar stehen kann – plus ein weiteres, das es exklusiv bei Gamestop gibt: die Cerberus, die hinsichtlich des Designs allerdings eine Abwandlung des Lance-Starfighters ist. Will man alles in physischer Form haben, muss man neben dem Starterset für 70 Euro, welches das Spiel, einen Piloten, ein Schiff und drei Waffen enthält, derzeit weitere 200 Euro investieren. Jedes zusätzliche Schiff (inkl. einer weiteren Waffe) kostet 29,99 Euro, ein Waffenpack mit zwei Geschützen schlägt mit 11,99 Euro zu Buche und neue Piloten mit 7,99 Euro. Jeweils vier neue Pakete gibt es in jedem Bereich.Oder aber man verzichtet auf den ganzen Plastikkram, der vermutlich irgendwann ohnehin eingemottet wird oder Staub fängt. Denn im Gegensatz zu allen anderen Vertretern der Toys-to-Life-Fraktion auf Konsolen von Skylanders bis hin zu Lego Dimensions bietet Ubisoft auch die Möglichkeit an, alles digital in seine Spielzeugsammlung aufzunehmen. Einzig Disney Infinity am PC bot diese Option – wenngleich sie alternativlos war, da man hier kein physisches Portal anbot, sondern die Infinity-Welten am Rechner nur digital erleben durfte. Natürlich wirkt es merkwürdig und sogar kontraproduktiv, wenn man ein Toys-to-Life-Erlebnis nur rein digital zur Verfügung stellt. Doch wenn man sich nur auf das Spiel per se konzentrierenmöchte und auf das haptische Erlebnis verzichten kann, wenn man Waffen wechselt und im Falle einer Zerstörung des Raumjägers ein anderes Schiff auf den Sockel klemmt, um ohne Zurücksetzen an den letzten Kontrollpunkt weitermachen zu können, bietet Ubisoft eine interessante sowie kostengünstige Alternative an.Für 79,99 Euro (also den Kaufpreis des physischen Starterpacks) bekommt man neben dem Spiel vier Raumschiffe, sechs Piloten und zwölf Waffen. Für 20 Euro mehr gibt es die Deluxe Edition, in der fünf Raumschiffe, neun Piloten und 15 Waffen zu finden sind – also alles, was zum Start erhältlich ist. Dass Ubisoft auch zukünftig auf Starlink setzt, manifestiert sich auch darin, dass es für 69,99 Euro ein so genanntes „Collection Pack“ mit allen gegenwärtig erhältlichen Inhalten gibt. Das ergibt jedoch nur Sinn, wenn man in absehbarer Zeit neue Sonnensysteme hinzufügt oder das Hauptspiel solo veröffentlicht (für z.B. 39,99 Euro). Auch die Einzelkaufoptionen für die digitalen Piloten, Schiffe und Waffen, die in etwa bei der Hälfte des Preises für die physische Variante liegen, wird erst mit neuen Inhalten relevant – nicht vergessen: Schon in der digitalen Standard-Edition sind viele Bestandteile des Pakets verfügbar.