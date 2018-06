Auf den ersten Blick sieht Jurassic World Evolution einfach malerisch aus. Gigantische Brachiosaurier ziehen gemächlich durch saftig grünes Grasland. Im Hintergrund brüllt ein T-Rex und lässt die Besucherscharen erzittern, während ein Rangerteam im Velociraptor-Gehege die Futterquelle mit frischen Ziegen nachfüllt. Das Aufbauspiel von Frontier Developments für PC, PlayStation 4 und Xbox One protzt mit enormen Schauwerten und viel Liebe zum Dinosaurierdetail, schwächelt jedoch in vielen Bereichen, die nichts mit den Dinosauriern zu tun haben...

Fast schon malerisch: Mit der Gyrosphäre kugeln sich die Besucher durch das große Pflanzenfressergehege. Allerdings muss man die Gyrosphären erst durch eine Mission freischalten.

Je nach Fraktion und Ruf werden durch die Missionen neue Gebäude, Modifikationen oder Dinos freigeschaltet.

In Jurassic World Evolution darf man einen eigenen Dinosaurier-Themenpark aufbauen und wie in den Filmen hoffen, dass die wilden und gentechnisch modifizierten Kreaturen nicht aus ihren Gehegen ausbrechen, im Park ein Chaos anrichten und Besucher verspeisen. Der erneute Versuch eines Jurassic-Park-Aufbauspiels nach Jurassic Park Operation Genesis stammt diesmal von Frontier Developments (Planet Coaster, Elite: Dangerous, Zoo Tycoon, RollerCoaster Tycoon 3) und fokussiert sich sehr auf die Dinosaurier und die atmosphärisch treffende Umsetzung des filmischen Vorbilds. Vernachlässigt werden dabei das Management des Parks, die wirtschaftlichen Aspekte und vor allem die Besucher. Nach einem fulminanten Auftakt und der Freude an der eindrucksvollen grafischen Umsetzung sowie der Liebe zum Dinosaurierdetail kristallisiert sich jedoch heraus, dass hinter der Fassade nicht so viel geboten wird. Doch der Reihe nach ...In der Kampagne hangelt man sich von Insel zu Insel des "Muertes Archipels". Jede der fünf Inseln (Isla Matanceros, Isla Muerta, Isla Pena, Isla Sorna und Isla Tacaño) dreht sich um einen kleinen Spielaspekt und wenn man auf der Isla Matanceros eine Inselbewertung von vier Sternen schafft, wird Isla Nublar als Sandkasten mit endlos viel Geld und wenigen Einstellungsmöglichkeiten freigeschaltet (Wetter, Tageszeit, Anzahl: Stromausfälle, Dino-Ausbrüche und Dino-Krankheiten). Eine eigene Insel lässt sich nicht erstellen.Auf den fünf Kampagneninseln mit Tutorial-Charakter beginnt man zunächst klein, muss man mit Stürmen kämpfen (Bunker bauen, Alarm auslösen, fertig), eine defizitäre Parkanlage renovieren, auf einer Insel mit chronischem Platzproblemen bauen und anschließend dort einen Park hochziehen, wo Dinosaurier frei in der Umgebung herumlaufen. An Bauplatz mangelt es dennoch überall. Die grundlegenden Ideen für die Szenarien sind gut, jedoch nicht allzu schwer zu absolvieren, sofern man es einmal in die Gewinnzone geschafft hat und die Tiere nicht Amok laufen. Höhere Schwierigkeitsgrade gibt es nicht. Schön ist hingegen, dass man jederzeit zwischen den freigeschalteten Insel hin- und herreisen kann und die neuen Technologien, Freischaltungen und Dinosaurier dorthin mitnehmen kann (aber nicht das Geld). Die anderen Inseln werden im Hintergrund nicht parallel weiter simuliert.Auf jeder Insel gibt es Missionen und Aufträge zu absolvieren - jeweils für die drei Fraktionen Wissenschaft, Unterhaltung, Sicherheit. Während die Aufträge eher den Charakter von zufallsgenerierten Standardmissionen haben, lassen sich mit den Missionen wichtige Gebäude, Dinosaurier, Forschungen etc. freischalten. Diese haben leichten Storybezug und beschäftigen sich mit den Zielen der drei Fraktionen.Wissenschaftler wollen forschen und z.B. erfahren, was passiert, wenn sich die Dinos nicht geborgen fühlen. Bei der Sicherheit darf man die Dinosaurier-Einfang-Fähigkeiten des ACU-Teams auf die Probe stellen und Dinosaurier gezielt in Kämpfe verwickeln. Die Unterhaltungsfraktion hingegen möchte möglichst coole Kreationen mit extra langen Zähne haben. Je nach Mission und Auftrag sammelt man Ruf bei den Fraktionen, die tatsächlich etwas Abwechslung ins Spiel bringen, weil sie unterschiedliche Ziele verfolgen.Hat man dennoch keine Lust auf die Sicherheitsmissionen, kann man diese links liegen lassen und kommt trotzdem weiter. Es bleiben nur einige Freischaltungen verwehrt. Gelegentlich kommt es vor, dass die anderen, weniger geliebten Fraktionen eine Sabotageaktion starten und zum Beispiel Dinosaurier freilassen, worauf man entsprechend reagieren muss. Hat man alle Missionen auf einer Insel für eine Fraktion abgeschlossen, kann man sich mit den anderen Fraktionen beschäftigen oder auf der nächsten Insel weitermachen.