Immortal: Unchained

An Obelisken wird man nach dem Tod wiederblebet. Dort kann man seine Attribute erhöhen und Waffen wechseln.

Natürlich ist es vollkommen okay, wenn man sich inspirieren lässt, deshalb habe ich Salt and Sanctuary oder DarkMaus so gelobt. Aber diese haben das Flair in ein anderes Genre transportiert. Und Spiele wie The Surge oder Nioh sind zwar als Action-Rollenspiel näher dran am Vorbild, aber sie interpretieren deutlich mehr auf ihre eigene Art. Toadman Interactiveorientiert sich ähnlich wie Deck13 anno dazumal mit Lords of the Fallen nahezu werktreu am Vorbild. In den ersten Stunden begegnet man als Soulsfan einer nahezu identischen Struktur und vielen bekannten Elementen: Hinweise auf dem Boden, Seelen aka Bits, die man nach dem Tod wieder einsammeln muss, eine große Halle als Nexus mit Zugang zu den Welten, Lagerfeuer aka Obelisken, an denen man wiederbelebt wird, Fähigkeitenbeschränkungen für Waffen, wiederbelebte Feinde in besuchten Arealen, der erste Boss nach dem kurzen Tutorial, Fahrstühle und Leitern, die man von oben runtertritt, stärkere Feinde, die nur einmal erscheinen, die erwähnten Nebencharaktere, die irgendwo hocken und mehrmals angesprochen werden können, die heran schlurfenden Untoten, die aus der Ferne leuchtenden Bits, die versteckten Kisten hinter einer Ecke...Obwohl auch das legitim ist, obwohl auch Nioh oder The Surge einiges abkupfern, wirkt zu vieles leider wie eine oberflächliche Kopie, der die künstlerische Vision fehlt. Symptomatisch dafür ist "Aras", der in der zentralen Halle wartet. Er soll offensichtlich als archetypischer Mentor des Helden die mysteriöse Rolle der "Maiden in Black" sowie anderer Seelenhüterinnen einnehmen. Das Problem: Er wirkt wie ein riesenhafter Bot. Dass seine englischen gesprochenen Hinweise nicht lippensynchron sind, kann ich verschmerzen; es gibt übrigens für alle Dialoge und Menüs eine gute deutsche Übersetzung. Aber dass er keinerlei Ausstrahlung in dieser kalten Halle hat, deutet bereits auf die Ernüchterung der kommenden Stunden hin. Bereits beim zweiten Besuch der Halle war er für mich wie Luft.