Trials Rising

Ist das euer Ernst?



Lootboxen! Alternative Währungen! Dümmliche Tänze! Auf den ersten Blick ist es wirklich schwer, sich mit dem aktuellen Trials anzufreunden. Das Prinzip lebt schließlich traditionell von seiner schlichten Eleganz - und nicht von der Möglichkeit, wie ein Labor-Affe 22 nervtötende Kisten-Animationen wegzuklicken! Ubisofts neue Marschrichtung wird von der ersten Sekunde an deutlich: Das hässlich gezeichnete Karten-Menü und die Präsentation der Herausforderungen erinnern eher an den Handy-Ableger Trials Frontier als an die übersichtlichen Vorgänger. Bei unserem Test war die Echtgeld-Währung „Eicheln“ zwar noch nicht verfügbar, doch schon bald dürfte man sich damit von Beginn an alle Motorräder freikaufen können.



All zu tragisch ist das aber nicht: Auch ohne solche Schummelei hatten wir etwa zur Mitte der Karriere bereits fast alle Räder freigeschaltet. Die Auswirkung auf die Balance halten sich also in engen Grenzen. Ärgerlich ist vor allem die allgegenwärtige penetrante Einbindung. Wir hatten jedenfalls keine Spaß daran, erst einmal massenhaft Klamotten zu verkaufen, um ans Geld für neue Motorräder zu gelangen – zumal manchmal sogar Server-Probleme dazwischenfunkten. Wer sich gerne verkleidet oder sein Motorrad dekorieren will, kommt dagegen voll auf seine Kosten, z.B. im vielfältigen Sticker-Shop. Wer sich näher über die Währungs- und Shop-Systeme informieren möchte, kann sich hier durch Ubisofts mehrseitige FAQ arbeiten. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass man mit dem Verkauf eigener Modifikationen per Tauschbörse auch Spielwährung verdienen kann.



Riesig und fesselnd!





Gewöhnt euch schon einmal an diesen Anblick - und daran, dass ihr auch für den Karriere-Fortschritt eine Verbindung zu Ubisofts nicht immer verlässlichen Servern benötigt.

Besonders anspruchsvoll werden Wippen, Rampen und wacklige Steine.

Unter der klebrigen Verpackung steckt aber nach wie vor einer der spaßigsten Arcade-Konzepte aller Zeiten – zum Start weg mit einem gewaltigen Umfang! Wer einen der Vorgänger gespielt hat, kennt das erhebende Gefühl, mit hauchdünnem Vorsprung über wahnsinnige Hindernisse ins Ziel zu fliegen. Mehr Gefühl für ein Motorrad bekommt man vermutlich nirgendwo – und das, obwohl man nicht einmal selbst lenkt! Stattdessen düst man wieder aus der Seitenansicht über teils fantasievolle, teils geisteskranke und später vor allem höllisch schwere Hindernis-Parcours! Obwohl man nur Einfluss auf Gas, Bremse und die Gewichtsverlagerung des Körpers nimmt, ist unheimlich viel Feingefühl gefragt! Die finnischen Serienschöpfer bei Red Lynx und Ubisoft Kiev haben ihrer Fantasie wieder freien Lauf gelassen: Der Balanceakt führt am Eiffelturm über Baugerüste, durch Loopings, über südasiatische Klippen und sogar über Flugzeuge am Himmel! Mal kracht das schwere Rad mit Tempo durch einen riesigen Tomaten-Bottich, anderswo balanciert man mit der leichten Mantis oder dem freigeschalteten Fahrrad auf Schneekugeln.Einen höheren Adrenalin-Ausstoß dürfte man vermutlich nur auf der echten Piste oder in Hardcore-Jump-n-Runs wie Celeste erreichen. Zur Beruhigung der Nerven verrenkt sich der Pilot wieder in richtig schön bekloppten Unfällen! Für Abwechslung sorgen unterschiedliche Events, die schön in die Karriere eingebunden wurden: Es gibt gewöhnliche „Aufträge“, Sponsoren-Rennen, Herausforderungen gegen andere Spieler, Stadion-Finales mit mehreren Läufen oder auch spezielle Herausforderungen wie Basketball-Minispielchen oder die Tutorials der Trials-Akademie. Auch der Soundtrack trifft diesmal voll ins Schwarze: Kaum nervig-modernes EDM-Geblubber, sondern kernige Gitarren-Tracks und breakbeatlastiger Hiphop für alte Säcke – also genau die richtige Ergänzung für Schotterpiste und basslastiges Motorenknattern!