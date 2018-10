Wer schon immer einmal seine eigene Heldenschule führen und mit handverlesenen Abenteurerzöglingen ins Gefecht ziehen wollte, hat in Valthirian Arc: Hero School Story die Gelegenheit dazu. Was das Aufbau-Rollenspiel von Agate Studio und PQube darüber hinaus zu bieten hat, verrät der Test.

Helden fallen nicht vom Himmel





Jeder Absolvent beschert der Heldenakadamie zusätzliches Geld und Ansehen.



Im Fantasyreich Valthiria wird ein neuer Rektor für die königliche Heldenakademie gesucht, um die Heldenelite von morgen heranzuzüchten. Nebenbei tobt zudem ein Thronfolgestreit, in den man durch die Auswahl von Hilfsgesuchen aktiv eingreifen kann.In erster Linie geht es aber darum, Semester für Semester neue Bewerber auszuwählen, sie auszubilden und zum Abschluss zu bringen, um zusätzliche Finanzmittel und Ansehen zu erhalten, was wiederum in den Ausbau der Akademie investiert werden kann.

Der Bau bestimmter Räume und Gebäude schaltet neue Charakterklassen frei.



Man beginnt mit einem überschaubaren Gebäudekomplex mit nur wenigen Klassenzimmern und Schlafsälen. Doch mit jedem Anstieg des Renommee werden die baulichen Möglichkeiten nicht nur umfangreicher, sondern auch vielfältiger. So können bestehende Räumlichkeiten nicht nur ausgebaut,sondern auch Cafeterien und Gehöfte errichtet werden, um regelmäßige Einnahmen zu erhalten, während Brunnen und Parkanlagen den Ruf verbessern.

Spezielle Quartiere und Labore schalten sogar neue Ausbildungsklassen frei, sobald man über passende Mentoren verfügt, die auf entsprechenden Exkursionen angeheuert werden können. Zu Beginn sind alle neuen Schüler einfache Lehrlinge mit individuellen, aber begrenzten Fertigkeiten und Charakterwerten. Im Lauf ihrer Ausbildung kann man aber nicht nur über den Erhalt weiterer Fähigkeiten entscheiden, sondern auch mit Klassenwechseln behaftete Spezialisierungen anordnen.





Freie Klassenwahl





Das rezeptbasierte Herstellen neuer Ausrüstung ist sehr einfach gehalten.



Wer sich für die Ritterlaufbahn entscheidet, kann später auch Paladin oder Arc Draconus werden, während Magi-Schüler Medica oder Gelehrte und Späher Harlekins oder Hakenschützen werden können, sobald sie mindestens die zehnte Stufe in ihrer vorherigen Profession erreicht haben.Neben der Wahl der insgesamt zehn Charakterklassen, darf man als Rektor auch über die verwendete Ausrüstung bestimmen. Zwar kann jede Klasse nur bestimmte Waffen benutzen, aber das Angebot reicht von einfachen Messern und Schwertern über Hämmer und Sensen bis hin zu Zauberstäben und Gewehren.

Neue Waffen lassen sich aber nicht nur bei Exkursionen erbeuten oder von einer fahrenden Händlerin erstehen, sondern mit entsprechenden Bauplänen auch selbst herstellen und dabei sogar geringfügig modifizieren. Das Crafting-System ist allerdings wie alle anderen Spielelemente auch eher einfach gehalten und kennt nur drei grundlegende Rohstoffe, aus denen quasi alles hergestellt werden kann, so lange der Vorrat an Ressourcen ausreicht. Zwar lässt sich auch Schmuck finden und herstellen, um diverse Charakterwerte zu puschen, die Effekte sind aber so gering, dass man sich den Aufwand im Prinzip sparen kann.