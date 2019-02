Fans von Rennspielen haben es nicht leicht – zumindest, wenn sie auf den aktuellen Konsolen mit einem betagten Lenkrad-Setup Gas geben wollen oder verschiedene Plattformen besitzen. Denn nicht nur für weitere Strecken und Fahrzeuge per DLC, sondern auch bei der Hardware wird man mit jedem Generationswechsel regelmäßig zur Kasse gebeten. Damit ist jetzt Schluss: Mit dem DriveHub von Collective Minds soll man für knapp 80 Euro nahezu jedes Lenkrad an PS4 und Xbox One verwenden können. Wir haben den kleinen Kasten einem Test unterzogen...

Der DriveHub zeigt durch kleine LEDs die Drehzahl an.

Es ist aber auch ärgerlich: Da hat man sich endlich zum Kauf eines Lenkrads durchgerungen, doch kann es plötzlich nicht länger verwenden, weil man auf eine neue Konsole umgestiegen ist, die mit ihren USB-Anschlüssen eigentlich alle technischen Voraussetzungen dafür erfüllt, um die nicht unbedingt günstige Hardware weiter verwenden zu können. Aber wie so oft steckt das liebe Geld hinter den Entscheidungen, ältere Racing-Hardware an neuen Konsolen nicht länger zu unterstützen: Während sich Hersteller wie Sony und Microsoft weitere Einnahmen durch anfallende Lizenzgebühren erhoffen, wollen Hersteller wie Fanatec, Thrustmaster oder Logitech neue Geräte verkaufen.Von daher ist diese künstlich herbeigeführte Inkompatibilität eine Win-Win-Situation für Plattformbetreiber und Hardware-Hersteller gleichermaßen. Nur der Kunde und Racing-Fan ist der Dumme! Das gilt vor allem dann, wenn er gleich mehrerePlattformen für die virtuellen Spritztouren verwenden möchte, denn die meisten Lenkräder unterstützen neben dem PC lediglich eines der Konsolen-Systeme. Zwar bietet der deutsche Hersteller Fanatec bereits seit vielen Jahren Multi-Plattform-Optionen für seine modular aufgebauten Lenkrad-Setups an, doch überschreiten die Preise oft die Schmerzgrenze des ambitionierten Hobby-Rennfahrers und man muss dennoch weiterhin mit Einschränkungen leben, weil sich an manchen Konsolen nur spezielle Rims (Lenkrad-Aufsätze) verwenden lassen.Oder die Betreiber selbst machen Multi-Plattform-Ambitionen einen Strich durch die Rechnung: So sorgte Sony z.B. dafür, dass im Rahmen von Lizenz-Streitigkeiten mit Fanatec die bereits vorhandene und funktionierende (!) Kompatibilität der Club Sport Wheel Base V2 wieder unterbunden wurde – auch mit der fadenscheinigen Begründung, dass den Lenkrädern das offizielle PlayStation-Tastenlayout fehle. Dabei kann man die Knöpfe an Lenkrädern mittlerweile im Handumdrehen austauschen und mit „offiziellen“ Bezeichnungen versehen. Seltsamerweise wird dieser Umstand bei Fight Sticks und der Legacy-Unterstützung genauso wenig moniert wie die Kompatibilität von nicht-lizenzierter Hardware. Auch im Fall von Rock Band 4 gab es auf der Xbox One grünes Licht, um mit Hilfe eines Adapters die Plastikinstrumente der vergangenen Generation weiter verwenden zukönnen.Als Racer muss man sich dagegen nach unkonventionellen Methoden umsehen, wenn man seine alten Lenkräder weiterhin nutzen möchte. Und der DriveHub könnte DIE Lösung sein, wird neben der Kompatibilität doch sogar die originalgetreue Übernahme der immens wichtigen Force-Feedback-Effekte versprochen.Beim Auspacken findet man neben dem Plastik-Kästchen auch ein mit Stoff ummanteltes USB-Kabel, mit dem man den DriveHub an die Konsole anschließt. Darüber hinaus wird ein kleiner Klebestreifen beigelegt, falls man das Gerät direkt und permanent an seinem Lenkrad befestigen möchte.Durch das handliche Format und leichten Ähnlichkeiten zu einer Instrumentenanzeige fügt es sich tatsächlich recht gut in ein Cockpit ein und bietet bei einer entsprechenden Unterstützung sogar eine kleine Leuchtleiste mit LEDs, um die Drehzahl anzuzeigen. Genauso gut kann man es aber auch einfach auf den Boden stellen.