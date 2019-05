Es gibt wenige Serien, die für sich beanspruchen können, seit mehr als 30 Jahren die Spielehistorie begleitet und mitgeprägt zu haben. Doch genau dies ist Konamis Castlevania gelungen, dessen Name in Kombination mit Nintendos Metroid zum Synonym der actionbasierten Plattformers mit clever verzahnten Levels geworden ist. Im Test der Castlevania Anniversary Collection schauen wir, ob die Anfänge dieses Phänomens immer noch faszinieren können.

Seit über drei Jahrzehnten betätigt sich die Belmont-Familie als Vampirjäger. Castlevania, der Anfang der Reihe auf dem Nintendo Entertainment System im Jahr 1987 war zwar noch ein weitgehend linearer Action-Plattformer. Doch mit den Fortsetzungen Simon’s Quest (1988) und Dracula’s Curse (1990), beide ebenfalls noch auf dem NES, wurden die Level weiträumiger und die simplen Sprung-bzw. Kampfmechaniken durch leichte Rollenspiel-Elemente ergänzt. Der ganz große Durchbruch der Serie gelang schließlich 1991 auf dem SNES mit Super Castlevania 4 – auch wenn es sich dabei erzählerisch nur um ein Remake des ersten Teils handelte. Neben diesen vier Episoden warten in der Anniversary Collection auch noch die GameBoy-Ableger Castlevania: The Adventure aus dem Jahr 1989 sowie Castlevania 2: Belmont’s Revenge (1991), Bloodlines, die MegaDrive-Vampirjagd aus dem Jahr 1994 und das rudimentär mit dem Castlevania-Universum verbundene, aber die Ur-Serie parodierende Kid Dracula, das ebenfalls auf dem GameBoy sowie dem NES erschien.Mit diesen acht Titeln sowie einem umfangreichen und sehr informativen digitalen Buch, in dem man Artworks, Interviews und vieles mehr findet, ist die Sammlung durchaus ansprechend gefüllt. Dennoch ist schade, dass Konami nicht über den eigenen Schatten gesprungen ist und die ersten zehn Jahre der Vampirjagden in einem Paket schnürte. Denn 1997 erschien mit Castlevania: Symphony of the Night auf der PSone der Titel, mit dem man die Serie bis heute am ehesten assoziiert und der den Castlevania-Anteil an der MetroidVania-Wortschöpfung als Definition eines Subgenres des Action-Adventures maßgeblich definierte. Dies wäre eigentlich der krönende Abschluss dieser Sammlung gewesen – doch Konami war offensichtlich anderer Meinung. Abseits dessen kann man auch angesichts des Fehlens zahlreicher anderer Castlevanias wie Rondo of Blood, Dracula X oder Chronicles vortrefflich über den Inhalt dieser Sammlung oder die Definition von „Anniversary Collection“ streiten.Für die Umsetzung der Klassiker hat Konami das erfahrene japanische Studio M2 beauftragt. Per se keine schlechte Entscheidung – mit gelungenen Umsetzungen vor allem von Sega-Klassikern hat man auf zahlreichen Systemen von 3DS bis 360, von PS3 bis Switch die Expertise bei der Retro-Konvertierung bewiesen. Allerdings hat M2 seinen Job in dem einen oder anderen Fall dieser acht Castlevania-Spiele etwas zu genau genommen. Dass die GameBoy-Ableger seinerzeit nicht komplett sauber liefen, ist schön und gut. Allerdings darf man erwarten, dass bei der Umsetzung auf ein modernes System rudimentäre technische Mankos beseitigt werden. Denn in dieser Form, mit dem ständigen Ruckeln und Zuckeln auf dem Bildschirm, machen ausgerechnet diese beiden Titel nur wenig Spaß. Auch Kid Dracula hätte hier und da optimiert werden können, um zwar ein Retro-Spielgefühl, aber eben nicht die Technik-Sperenzchen der damaligen Zeit transportieren zu können.Dabei hätte sogar eine optionale „Zuschaltung“ des flüssigen Ablaufs gereicht, der bei den anderen Episoden der Sammlung übrigens nur selten gefährdet ist und sich dort nie auf das Spielgefühl auswirkt. Dem halben Dutzend jederzeit umschaltbarer Darstellungsoptionen (u.a. 4:3, 16:19, mit oder ohne Scanlinien) hätte diese Ergänzung auf jeden Fall nicht geschadet. Denn ansonsten gibt es an den Umsetzungen nicht viel zu meckern. Die Steuerung reagiert gut, die Akustik der Konsolenfrühphase wird ebenfalls gut emuliert. Und der Schwierigkeitsgrad von damals ist halt so, wie man damals Spiele gespielt hat: Man wurde gefordert, mitunter sogar über die tolerierbare Frustgrenze hinaus, doch unfair war (und ist) es eigentlich nie – auch wenn man sich dies aus Selbstschutz immer wieder eingeredet hat. Im Gegensatz zu anderen Klassik-Sammlungen wie z.B. den Mega Drive Classics gibt es hier keine Rückspulfunktion, die einem das Vorwärtskommen erleichtern könnte. Man darf nur auf einen Schnellspeicherpunkt pro Spiel zurückgreifen – und damit ist das absolute Minimum an möglichem Zusatzservice erreicht.