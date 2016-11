Technisch modernisierte Kriegsführung

Es gab tatsächlich Zeiten, in denen Call of Duty bei uns mit einem Platin-Award ausgezeichnet wurde! Mit dem vierten Teil der Reihe lieferten Infinity Ward und Activision vor fast zehn Jahren einen fantastischen Shooter ab, der zurecht als Meilenstein des Genres gilt. Wie viel von der damaligen Begeisterung bleibt beim Remaster von Call of Duty 4: Modern Warfare übrig?