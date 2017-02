Ist das Spiel von Tim Burton? Nein, aber Little Nightmares von den schwedischen Tarsier Studios erinnert mit seiner skurrilen Traumwelt, abgedrehten Figuren und einem famosen Artdesign eindeutig an die Werke des amerikanischen Kult-Regisseurs. Wir haben beim Winter Level Up von Bandai Namco einen neuen Abschnitt des Abenteuers erlebt und uns vor einem finsteren Hausmeister versteckt...

Der bizarre Hausmeister ist zwar blind, verfügt aber über fantastische Hör- und Geruchtssinne.

Erwischt! Wie komme ich jetzt wieder aus dem Käfig raus?

Schränke werden zu gewaltigen Türmen, die hohen Türgriffe scheinen unerreichbar und Bücherstapel müssen als Klettergerüst herhalten: In Little Nightmares fühlt man sich ein bisschen wie bei „Liebling, ich hab die Kinder geschrumpft“ und betrachtet die Welt mit ihren verzerrten Größendimensionen durch die Augen des neunjährigen Mädchens Six. Mit ihr sucht man einen Ausweg aus dem seltsamen Ort „The Maw“ und dessen bizarren Einwohnern. Dabei sind vor allem Köpfchen und Geschick gefragt, wenn man den kindlichen Alpträumen entkommen will. Wie bei LittleBigPlanet steuert man das kleine Mädchen im gelben Regenmantel frei durch die liebevoll gestalteten Räumlichkeiten, wandert also nicht nur wie in einem klassischen Plattformer von links nach rechts, sondern auch in vordere und hintere Bereiche innerhalb der Areale.Dazu tragen vor allem die grotesken Figuren bei, die sich Six bei ihrer Flucht immer wieder in den Weg stellen. Wurde man bei der Vorstellung auf der gamescom noch von einem verunstalteten Koch gejagt, ist es jetzt ein blinder Hausmeister, der mit seiner hässlichen Fratze für Unbehagen sorgt und immer wieder seine unheimlich langen Arme ausstreckt, um die Kleine mit den widerlichen Griffeln zu schnappen, mit denen er sich auch an der Einrichtung entlang tastet.