LawBreakers

Ganz schön verwirrend, dein in Rage geschriebenen Comments.

Ich muß zugeben, ich wußte bisher nicht mal, was Cooldowns (in diesem Kontext) sind... bin auch kein Overwatch-Spieler und so weiter und so fort.Aber den Beitrag von no need no flag olulz, warum Cooldowns - seiner Meinung nach - kein gutes Gameplay darstellen, finde ich nicht verwirrend oder in Rage geschrieben... sondern nachvollziehbar und verständlich. Man muß die Meinung nicht teilen, kann diese Cooldowns auch ganz fein finden. Aber zumindest wurde nicht einfach "bah, Scheiße!" gesagt, sondern versucht darzulegen, warum etwas einem beschissen vorkommt. Hat mich als Außenstehenden sogar überzeugt.Vllt. könntest du ja im Gegenzug auch deine Sicht der Dinge äußern, was so gut an diesen Cooldowns ist (falls du das denkst). Das wäre zielführender, als jetzt darüber zu streiten, in welchem Spiel das Feature eingeführt wurde und wer wann welches Spiel nicht wie und warum genannt hat.